الأهلي وموسيماني يقتربان للغاية من تمديد التعاقد



موسيماني موسيماني





صار بقاء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كمدير فني للأهلي، أمر أقرب للحدوث.



وعلم FilGoal.com من مصدرين مطلعين على سير المفاوضات، أن كل التفاصيل الكبيرة بشأن عقد موسيماني الجديد تم الاتفاق عليها، وأنه لا يوجد أي شيء عطل سير التفاوض.

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وأوضح مصدر مقرب من المدرب لـ FilGoal.com أن ما يتبقى لإعلان التجديد، هو بعض التفاصيل الصغيرة التي سيتم عليها أثناء جلسة توقيع العقود، وتحديد موعد التوقيع والإعلان الرسمي عن الخطوة.وكذلك، علم FilGoal.com أن راتب موسيماني وفقا للعقد الجديد سيكون 165 ألف دولار شهريا، مع وجود بنود خاصة في العقد تنص على مكافآت خاصة حال الانتصار في عدد معين في المباريات بشكل متتالي، وعلى الحصول على البطولات.وكان عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.وخاض الأهلي تحت إمرة موسيماني 78 مباراة في كل المسابقات فاز في 55 وتعادل 17 مرة وخسر ست مرات.وتوج الأهلي مع موسيماني بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرتين لكل منهما، ولقب لكل من كأس مصر وأخر للسوبر، مع ظفره ببرونزية كأس العالم للأندية 2020.