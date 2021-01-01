انهيار وبكاء حنين حسام "فتاة تيك توك"عقب خروجها من غرفة المداولة



انهيار وبكاء حنين حسام انهيار وبكاء حنين حسام



تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك، على حكم صادر بحقها غيابى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر لجلسة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.



انهارت حنين حسام، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، عقب خروجها من غرفة المداولة خلال جلسة محاكمتها بتهمة الإتجار بالبشر، مرددة: "يارب"

قد يعجبك أيضا...

وقالت أحد الشهود في قضية حنين حسام فتاة التيك توك، خلال سؤالها من قبل هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة السرية، على خلفية اتهامها في قضية الاتجار بالبشر، إنها طالبة في الجامعة الأمريكية، وكانت تطمح في أن تكون في مجال الإعلام، وحينما رأت إعلان عبر تطبيق الفيسبوك عن طلب مذيعين تقدمت بالمبادرة والسؤال عن تفاصيل الإعلان.وأضافت، أنها لا تعرف المتهمة حنين حسام شخصيا وطريقة التعارف بينهما كانت عن طريق السوشيال ميديا، ودار بينهما حوار حول كيفية عمل ذلك، "حنين كانت كاتبة على صفحتها الشخصية وعاملة إعلان أن ممكن يكون في ربح من 36 إلى 3000 دولار.وتابعت، أنها لم تقابلها بشكل شخصي وبالتالي لم تتقاضي أو تدفع أي مبالغ مالية.وقال والد فتاة التيك توك قبل بدء الجلسة: "لازم أقف جنبها وأدعمها طبعا.. مش بنتي؟".وقال المستشار محمد الجندى رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهام فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين.وزارة الداخلية?وفي إحدى الجلسات استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، في محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر، إلي أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة لعرض الفيديوهات المضبوطة بناء على طلب محامي المتهمة.?كوكو ومودة?وعرض في الفيديو 6 صور تحوي على بروفيلات لعدد من أصدقاء المجني عليها واثنين ومقطعى فيديو ، كما جاء في الفيديو صور لمحادثة بين المتهمة مودة الأدهم وأحد الأشخاص يدعى كوكو جاء نصها .." ازيك يا مودة .. أنا كوكو من الكويت عاملة إيه مش هنتقابل".?نص الإحالة وحصل صدى البلد على نص شهادة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تحقيقات قضية حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.?وشهد رئيس قسم الاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة الاولى في سبيل قيامها باستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات بتطبيق Likee وضعت رابط الكتروني على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها بتطبيق ( الانستجرام ) لاستقطاب الفتيات على جروب أنشأته على هاتفها مسمى ( لايك الهرم ) لدعوتهن لانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي من خلال تطبيق لايكى وتمكنت من دعوة العديد من الفتيات بذلك الجروب.وأضافت تحرياته باستغلال المتهمة الثانية للطفلين حنين حسام حسين عبد الرحيم، وتدعى "ساندي"، وياسين محمود صلاح الدين، بتصوير مقاطع فيديو تقوم فيه بالرقص رفقتهما، ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب تلك الفئة من العمر وتحقيق نسبة مشاهدة عاليه قاصدة من ذلك تحقيق منفعة مالية.وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالإتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعين هن المجنى عليهن الطفلتان ملك س وحبيبة ع واللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوة روان س والمدعوة سارة ج وأخريات وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال احد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" انشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وانشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا كبقصد الحصول على نفع مادي.