الأرصاد الجوية..البلاد تنتظر منخفضا جويا جديدا الأربعاء



منخفضا جويا منخفضا جويا



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وقال الخبراء- في بيان، إنه من متوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة عدم استقرار في حالة الطقس تبدأ يوم الأربعاء المقبل، ومن المنتظر أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي جديد يصاحبه موجة أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الأسبوعية ، عن حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد موجة أمطار جديدة من الأربعاء المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بنحو معدل 3 درجات مئوية.وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.كما تشهد البلاد يوم الخميس تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيدفيما تشهد يوم الجمعة أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.