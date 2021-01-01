تصميم جديد من WhatsApp لمستخدمي iPhone

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بدأ WhatsApp مؤخرًا في اختبار تغيير تصميم جديد للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android. مع التحديث التجريبي ، بدأت الشركة في طرح واجهة مستخدم جديدة للمكالمات الصوتية الجماعية. الآن ، يقال إن النظام الأساسي المملوك لـ Facebook قد بدأ في اختبار تصميم مشابه لتطبيق iOS أيضًا. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن WABetaInfo ، طرح WhatsApp واجهة المكالمات الصوتية الجماعية الجديدة لمستخدمي iOS مع التحديث التجريبي الأخير. التحديث يصل إصدار التطبيق إلى 22.5.0.70. تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و Android. يكشف التقرير أيضًا أن النظام الأساسي يقوم



بإضافة أشكال موجية صوتية لجميع المشاركين أثناء مكالمة جماعية. تتشابه أشكال الموجات الصوتية مع تلك التي تظهر في الملاحظات الصوتية.

وفقًا لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo ، فإن التغييرات في التصميم ضئيلة للغاية ولكنها توفر مظهرًا محدثًا للصفحة. يشير التقرير كذلك إلى أن التصميم الجديد لا يتم طرحه إلا لعدد قليل من مختبري الإصدار التجريبي من iOS حاليًا ، لكن النظام الأساسي سيوسع نطاقه ليشمل المزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة. نظرًا لأن الميزة متوفرة فقط في

الإصدار التجريبي ، فمن غير المعروف بعد متى سينتقل التصميم إلى الإصدار العام.

في الأسبوع الماضي ، أصدر WhatsApp ميزة جديدة مفيدة لمستخدمي Apple iPhone. باستخدام الميزة الجديدة ، يمكنك الاستمرار في الاستماع إلى رسالة صوتية حتى عندما تغادر تلك الدردشة. بمجرد الخروج من الدردشة بعد تشغيل رسالة صوتية ، ترى مشغل صوت في الجزء العلوي من الشاشة. يعرض المشغل اسم المستخدم بالإضافة إلى العديد من الخيارات مثل زر التشغيل / الإيقاف المؤقت وزر الإلغاء.

حتى الآن ، يتم استخدام رسالة صوتية للتوقف إذا غادرت دردشة معينة وعدت إلى قائمة الدردشة أو فتحت دردشة أخرى. بدأ WhatsApp في اختبار هذه الميزة الشهر الماضي مع مختبري النسخة التجريبية. تجدر الإشارة إلى أن الميزة متاحة فقط لمستخدمي iOS ولا تزال قيد التطوير لمستخدمي Android.

