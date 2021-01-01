مواصفات سلسلة Samsung Galaxy Tab S8

أطلقت شركة Samsung سلسلة Galaxy Tab S8 في الهند. تضم سلسلة Samsung Galaxy Tab S8 الجديدة Samsung Galaxy Tab S8 و Samsung Galaxy Tab S8 + و Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. تم الكشف عن سلسلة Galaxy Tab S8 في حدث Samsung "Galaxy Unpacked" في 10 فبراير جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Samsung Galaxy S22 الذكية.
ميزات Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
يتوفر Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - أحد أكبر الأجهزة اللوحية التي
تعمل بنظام Android - بسعة تخزين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت وبلون الجرافيت.
يأتي Galaxy Tab S8 Ultra مزودًا بشاشة Super AMOLED مقاس 14.6 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع حواف رفيعة عند 6.3 مم لأقصى نسبة شاشة إلى هيكل لتجربة غامرة حقًا.
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