مواصفات سلسلة Samsung Galaxy Tab S8



Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8

أطلقت شركة Samsung سلسلة Galaxy Tab S8 في الهند. تضم سلسلة Samsung Galaxy Tab S8 الجديدة Samsung Galaxy Tab S8 و Samsung Galaxy Tab S8 + و Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. تم الكشف عن سلسلة Galaxy Tab S8 في حدث Samsung "Galaxy Unpacked" في 10 فبراير جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Samsung Galaxy S22 الذكية.



ميزات Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

يتوفر Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - أحد أكبر الأجهزة اللوحية التي



تعمل بنظام Android - بسعة تخزين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت وبلون الجرافيت.

يأتي Galaxy Tab S8 Ultra مزودًا بشاشة Super AMOLED مقاس 14.6 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع حواف رفيعة عند 6.3 مم لأقصى نسبة شاشة إلى هيكل لتجربة غامرة حقًا.

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Samsung Galaxy Tab S8 و S8 +يتوفر Samsung Galaxy Tab S8 و Tab S8 + في متغيراتتخزين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت. يتوفر كلا الجهازين في ثلاثة خيارات للألوان - الجرافيت والفضي والذهبي الوردي.سلسلة Samsung Galaxy Tab S8: عروض الإطلاقستتوفر سلسلة Galaxy Tab S8 للطلب المسبق بين 22 فبراير و 10 مارس على موقع Samsung.com وجميع شركاء Samsung المعتمدين الرئيسيين الآخرين. سيحصل المشترون ، الذين سيحجزون مسبقًا لسلسلة Galaxy Tab S8 ، على غطاء لوحة مفاتيح مجاني.ستستضيف Samsung أحداث الحجز المسبق على Samsung Live ، منصة التجارة الحية الخاصة بها ، لسلسلة Galaxy Tab S8 الرائدة. يمكن للمستهلكين حجز سلسلة Galaxy Tab S8 مسبقًا خلال حدث مباشر عبر Samsung.com.