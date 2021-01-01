بمعالج Dimensity 9000 إصدار خاص من هاتف Oppo Find X5 Pro وهذه هي أبرز ملامحه!



Oppo Find X5 Pro Oppo Find X5 Pro

من المُقرر أن تُعلن الشركة الصينية الصاعدة عن سلسلة Oppo Find X5 في الصين يوم 24 فبراير المقبل. يُقال أن شركة أوبو تعتزم إطلاق عدة أجهزة ذكية جديدة متنوعة. بناءً على التسريبات تتألف تشكيلة Oppo Find X5 من Find X5 و Find X5 Pro و Find X5 Pro Dimensity Edition وستطلق الشركة سماعة الأذن اللاسلكية Enco X2 TWS وجهاز لوحي جديد باسم Oppo Pad.



فقط وجب التنويه على نقطة غاية في الأهمية: هاتف Opp Find X5 Pro Dimensity Edition سيأتي باسم مختلف، ولكن أطلقت عليه العديد من المصادر هذا الاسم نسبة إلى احتوائه على معالج Dimensity 9000 SoC الجديد كلياً من شركة ميديا تيك. هذا يجعله أيضاً أول هاتف ذكي يتم إطلاقه بشريحة المعالجة الجديدة المنافسة نداً لند مع شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1. وإليك التفاصيل الكاملة التي قد تحتاج لمعرفتها عن هاتف Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition…



مواصفات Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition:-

بناءً على التسريبات، سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED E4 قياس 6.7 بوصة دقتها +QHD وأبعاد عرضها 3216×1440 بكسل بمعدل تحديث 120Hz مدعومة بتقنية LTPO 1.0 بدلاً من تقنية LTPO 2.0 التي تدعمها شريحة Snapdragon 8 Gen 1 والتي سيأتي بها هاتف Oppo Find X5 Pro.

قد يعجبك أيضا...

وكما ذكرنا للتو، سيحتوي هاتف Find X5 Pro Dimensity Edition على شريحة Dimensity 9000 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت LPDDR5 وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 وستكون هنالك خيارات أخرى من التخزين مثل 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.يحتوي الهاتف من الأمام على مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل من أجل الصور الشخصية ومؤتمرات الفيديو وسيتم تجهيز الكاميرا الخلفية بمستشعرين Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مدعومان بتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى عدسة تيليفوتوغرافي Samsung S5K3M5.يستمد هذا الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويُقال أنها تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 80 وات، لذا، من المحتمل أيضاً أن يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.سيتم إطلاق الهاتف بواجهة ColorOS 12.1 المستندة على أندرويد 12 وسيوفر الهاتف حماية ضد الماء والغبار طبقاً لمعيار IP68. من الداخل يحتوي على محور خطي X-axis وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومكبرات صوت ستريو مزدوجة ويدعم تقنية NFC للدفع الإلكتروني ويزن الهاتف 216 جرام وسيتوفر باللون الأبيض والأسود.