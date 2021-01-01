بمعالج Dimensity 9000 إصدار خاص من هاتف Oppo Find X5 Pro وهذه هي أبرز ملامحه!

من المُقرر أن تُعلن الشركة الصينية الصاعدة عن سلسلة Oppo Find X5 في الصين يوم 24 فبراير المقبل. يُقال أن شركة أوبو تعتزم إطلاق عدة أجهزة ذكية جديدة متنوعة. بناءً على التسريبات تتألف تشكيلة Oppo Find X5 من Find X5 و Find X5 Pro و Find X5 Pro Dimensity Edition وستطلق الشركة سماعة الأذن اللاسلكية Enco X2 TWS وجهاز لوحي جديد باسم Oppo Pad.
فقط وجب التنويه على نقطة غاية في الأهمية: هاتف Opp Find X5 Pro Dimensity Edition سيأتي باسم مختلف، ولكن أطلقت عليه العديد من المصادر هذا الاسم نسبة إلى احتوائه على معالج Dimensity 9000 SoC الجديد كلياً من شركة ميديا تيك. هذا يجعله أيضاً أول هاتف ذكي يتم إطلاقه بشريحة المعالجة الجديدة المنافسة نداً لند مع شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1. وإليك التفاصيل الكاملة التي قد تحتاج لمعرفتها عن هاتف Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition…
مواصفات Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition:-
بناءً على التسريبات، سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED E4 قياس 6.7 بوصة دقتها +QHD وأبعاد عرضها 3216×1440 بكسل بمعدل تحديث 120Hz مدعومة بتقنية LTPO 1.0 بدلاً من تقنية LTPO 2.0 التي تدعمها شريحة Snapdragon 8 Gen 1 والتي سيأتي بها هاتف Oppo Find X5 Pro.
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