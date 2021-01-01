OnePlus 10 Pro باللون الأبيض بذاكرة عشوائية 12 جيجارام وتخزين 512 جيجابايت.



OnePlus 10 Pro OnePlus 10 Pro

في موطنها الرئيسي، الصين، أطلقت شركة ون بلس هاتف OnePlus 10 Pro في مطلع العام الحالي باللون الأسود والأخضر ولكنها اختارت لهما أسماء مُلفتة للانتباه مثل الأسود الفحمي/البركاني Volcanic Black ولون غابات الزمرد Emerald Forest واليوم أعلنت عن اللون الثالث للهاتف وهو اللون الأبيض والذي لقبته الشركة باسم لون الباندا الأبيض Panda White.



الإصدار الجديد من الهاتف يحتوي على ذاكرة تخزينية بسعة 512 جيجابايت وهذه السعة ليست متوفرة في إصدارات الألوان السابقة. لذا، إذا كنت تخطط لشراء هاتف OnePlus 10 Pro بسعة 512 جيجابايت، فيتعين عليك شراء الإصدار الأبيض فقط.



سعر هاتف OnePlus 10 Pro الإصدار الأبيض بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت قيمته 5799 يوان صيني، أي ما يعادل 916$ دولار أمريكي. للأسف الهاتف لم يصل إلى السوق العالمية بعد ولا نعلم ما هي قيمته بالجنيه المصري على وجه الدقة. سيكون هذا الإصدار الأخير متاح للبيع في الصين اعتبارًا من يوم 1 مارس المقبل.

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مواصفات هاتف OnePlus 10 Pro Panda White Edition:-الشاشة: قياس 6.7 بوصة دقتها +QHD وهي عبارة عن لوحة عرض 3D flexible curved AMOLED LTPO 2.0 بمعدل تحديث ديناميكي من 1Hz وحتى 120Hz بمعدل سطوع يبلغ ذروته 1300 نقطة ضوئيةالمعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1الذاكرة العشوائية والتخزين: 12 جيجابايت LPDDR5 + ذاكرة تخزين 512 جيجابايت من النوع UFS 3.1نظام التشغيل: واجهة Oxygen OS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12شريحة الخط: ثنائي الشريحةالكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي Sony IMX789 بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع Samsung JN1 sensor بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 150 درجة + عدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS بمعدل تقريب 3.3x.الكاميرا الأمامية: مستشعر Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4الصوت: منفذ USB-C, سماعات ستريو, تقنية Dolby Atmos, ميكروفون مزدوج, ميكروفون عازل للضوضاءالوزن والأبعاد: 163×73.9×8.55 مم ويزن الهاتف 200.5 جرامسُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFCالبطارية: سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي