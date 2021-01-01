هاتف غامض من شاومى بمواصفات مميزة وسعر رخيص

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صورة الخبر: شاومى
شاومى

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تعتزم إصدار هاتف جديد من الفئة المتوسطة بسعر رخيص تحت علامتها التجارية ريدمي، حيث من المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف القادم من ريدمي لا يزال غامضا حتى الآن، حيث تم رصده تحت رمز كودى 22041219C كما تم اعتماده من وكالة 3C الصينية للهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه.

وسيأتي هاتف ريدمى الغامض بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ 1080 بيكسل، مع مقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف ريدمى الغامض كاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعرًا أساسيًا من سوني IMX686 بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل.

وسيحتوى هاتف ريدمى الغامض على بطارية سعة 500 مللى أمبير، مع تقنية الشحن السريع بمعدل 22.5 واط ، مع فتحة للشحن من نوع USB-C .

وسيعمل هاتف ريدمى الغامض بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل أندرويد 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13 ، مع دعم لشبكة الجيل الرابع 4G LTE .

المصدر: صدى البلد

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