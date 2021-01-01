هاتف غامض من شاومى بمواصفات مميزة وسعر رخيص

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تعتزم إصدار هاتف جديد من الفئة المتوسطة بسعر رخيص تحت علامتها التجارية ريدمي، حيث من المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف القادم من ريدمي لا يزال غامضا حتى الآن، حيث تم رصده تحت رمز كودى 22041219C كما تم اعتماده من وكالة 3C الصينية للهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه.
وسيأتي هاتف ريدمى الغامض بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ 1080 بيكسل، مع مقاومة للمياه والغبار، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!