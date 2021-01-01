عاجل تحذير للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

حذرت شركات جوجل ومايكروسوفت وموزيلا الملايين من مستخدمى متصفحاتهم جوجل كروم وإيدج وكذلك فايرفوكس، من أنه سيتم قريبًا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يؤدي إلى انهيار بعض أكبر مواقع الويب في العالم.
وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن الشركات الثلاث ستنتقل قريبا إلى الإصدار رقم "100" ضمن تحديثاتها المستمرة، مما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع الويب لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات.
وتأثرت بالفعل عدد من المواقع حاليًا منها Bethesda و T-Mobile و HBO Go و Yahoo بسبب الإصدار الجديد "100" والذى سيصل قريبا لجميع مستخدمي كروم وفايرفوكس وإيدج.
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