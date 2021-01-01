جوجل تعلن عن نظام جديد Chrome OS Flex للسيطرة على أجهزة ويندوز وماك القديمة

أعلنت شركة جوجل عن نسخة سحابية من نظام كروم باسم “Chrome OS Flex” تهدف من خلالها إلى تحويل أجهزة الحاسوب القديمة العاملة بنظامي ويندوز أو ماك إلى أجهزة كروم بوك.
تحتاج الأجهزة العاملة بنظام كروم عتاد أقل قوة من نظيراتها بنظامي ويندوز وماك، وبالتالي تعتبر معظم الأجهزة القديمة التي تعمل بالنظامين الأخيرين قادرة على تشغيل نظام كروم بكفاءة عالية، ما يعني إمكانية الاستفادة منها بطريقة جديدة وبأداء أفضل مع بيئة عمل مختلفة.
وبإمكان نظام جوجل الجديد توفير مزايا مختلفة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء مهام مثل الكتابة أو تحرير الصور أو تجربة الألعاب الخفيفة عبر متجر بلاي، وغيرها من الأمور التي لن تعمل بكفاءة كبيرة مع أنظمة التشغيل الأخرى بعد سنوات. وسيكون نظام Chrome OS Flex متاحًا للتحميل عبر الإنترنت وسيدعم الأجهزة العاملة بمعالجات إنتل و AMD، وأجهزة ويندوز أو ماك التي تم إطلاقها حتى قبل 10 سنوات من الآن. كما يمكن تثبيته مباشرة من خلال منفذ USB.
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