لتحسين صور ووردبريس 6 إضافات للحصول على موقع أسرع

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أنشأت جوجل مقاييس تسمى Core Web Vitals للمساعدة في قياس سرعة المواقع التي تعتبر من العوامل الهامة التي تحدد ترتيب المواقع على قوائم محركات البحث الخاصة بها، وإذا جرّبت مرة هذه المقاييس ستلاحظ أن أغلب مشاكل السرعة ترتبط بتحسين الصور، لهذا السبب أردنا أن نقدم لك إضافات تساعدك على تحسين صور مواقع ووردبريس وبالتالي رفع نسبة سرعته على مقاييس جوجل.



ماذا يعني تحسين الصور؟ وما هي أهميته لمواقع ووردبريس؟

تحسين الصور في موقعك الإلكتروني هو عملية إظهار صورة عالية الجودة بدقتها الكاملة مع تخفيض مساحة تخزينها، وهذا يساعدك على تحميل صفحتك بشكل أسرع أمام الزائرين، بمعنى أكثر بساطة تحسين الصور يعني ضغط ملفاتها بحيث تشغل مساحة أقل، ومعظم إضافات تحسين صور ووردبريس تسعى إلى ضغط مساحة صورك بشكل كبير دون أن يتأثر مظهرها بشكل ملحوظ وهذا ما يسمى بالتحسين مع الضياع، وهناك تقنية أخرى بدون ضياع لا تؤثر على جودة الصورة لكنها لا تضغط مساحة الصورة كثيرًا.



بالإضافة إلى ضغط الصور هناك أيضًا جوانب أخرى لتحسين صور مواقع ووردبريس مثل تغيير أبعاد الصور، وإجراء التحسينات من طرف الخادم كي يتم تحميل صورك بشكل أسرع، ولتحسين صور الموقع فوائد عدة نذكر منها:

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توفير مساحة التخزين على خادم الاستضافة الخاص بك.تحميل الصفحات بشكل أسرع وبالتالي تقديم تجربة مستخدم أفضل.زيادة الإيرادات عبر تعزيز معدل مشاركة المنتج.اختبار سرعة موقعك على ووردبريسقبل أن تبدأ في تحسين الصور لموقعك الذي أنشأته عبر منصة ووردبريس مفتوحة المصدر لا بد أن تعرف ما هو تأثير الصور التي تستخدمها على سرعة موقعك، حيث تتيح لك أداة Google PageSpeed Insights اختبار سرعة موقعك بشكل سهل حيث يتوجب عليك فقط إدخال رابط موقعك الإلكتروني والنقر فوق زر تحليل “Analyze” ليبدأ الاختبار، حيث تظهر لك نتائج سرعة موقعك على الهاتف المحمول، والكمبيوتر، وفي كلتا الحالتين ستشاهد تقريرًا عن الجوانب التي يؤدي فيها موقعك سرعة جيدة، والجوانب الأخرى الذي يكون فيها بطيئًا، لكن ضع في اعتبارك أنك ستجد أغلب المشاكل تعود إلى أحجام الصور الكبيرة التي تؤدي إلى إبطاء صفحات موقعك.أهم الإضافات لتحسين صور ووردبريس وتسريع المواقعقبل أن تبدأ بالاطلاع على أفضل إضافات ووردبريس تسريع وتحسين صور مواقع ووردبريس لابد أن أنوّه لك بأنها تتضمن إضافات تساعد على تحسين الصور عبر إتاحة ذاكرة تخزين مؤقت للموقع مما يعطيه أداءً سريعًا بشكل عام.إضافة WP Rocketهي أحد أفضل المكونات الإضافية لتحسين الصور في مواقع ووردبريس، وهي عبارة عن مكون إضافي لذاكرة التخزين المؤقت للمواقع وتعد أقوى أداة تخزين مؤقت في ووردبريس وذلك بفضل مجموعة الخيارات المتنوعة وميزات التحسين التلقائي، وسهولة الاستخدام سواء للخبراء أو المبتدئين، فعلى عكس العديد من المكونات الإضافية الأخرى لتحسين صور مواقع ووردبريس لن تحتاج إلى خبرة كبيرة لإعدادها.يضمن التخزين المؤقت في المكون الإضافي WP Rocket تحميل موقعك الإلكتروني بسرعة فائقة، وهذا أمر ضروري لتحسين ترتيبه في محركات البحث، وزيادة حركة مروره، فور تثبيت هذا المكوّن يتحسن أداء موقعك بفضل تطبيق 80% من أفضل ممارسات تحسين الأداء، ويستفيد موقعك على الفور من ذاكرة التخزين المؤقت الثابتة على أجهزة الكمبيوتر، والموبايل، وهي نسخة HTML ثابتة من المحتوى الخاص بك، بالإضافة إلى التخزين المؤقت على المتصفح الذي يخزن أنواعًا معينة من الملفات على كمبيوتر الزائرين.إضافة Imagifyيعد المكون الإضافي Imagify لمواقع ووردبريس أداة قوية تُحسّن الصور في المواقع الإلكترونية مما يساعد في تقليل وقت التحميل، وتحسين الأداء العام للموقع، حيث تتضمن هذه الإضافة دعم لتنسيقات الصور WebP و PDF و GIF و JPG و PNG، ويتم إجراء تغيير حجم الصور وتحسينها تلقائيًا عند التحميل، مع توفر مستويات مختلفة من الضغط، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي للصور، والتحسين الشامل لمكتبة الوسائط بالكامل، إضافة Imagify و WP Rocket كلاهما من نفس الشركة ويعملان معًا من أجل توفير أداء وسرعة فعالة للغاية لأي موقع ووردبريس.إضافة Perfmattersتنتهج هذه الإضافة أسلوب مختلف في سبيل تحسين سرعة تحميل موقعك الإلكتروني، حيث تعلم هذه الإضافة أنّ ووردبريس مليء بالعديد من الإعدادات التي تؤدي إلى إبطاء سرعة موقعك، لهذا تعمل على تعطيل هذه الإعدادات ببضع نقرات بالماوس، تيح لك هذه الإضافة إمكانية منع المكونات الإضافية الأخرى من تحميل التعليمات البرمجية غير الضرورية، تحتاج إلى إضافة Perfmatters حتى إذا كان لديك مكون إضافي للتخزين المؤقت مثل WP Rocket مثبتًا في موقعك.إضافة نيتروباكNitroPack إنها أكثر من مجرد مكون إضافي لتعزيز أداء مواقع ووردبريس بل إنها منصة كاملة لتحسين السرعة، فالغرض من هذه المنصة هو جعل عملية تحسين سرعة المواقع الإلكترونية سهلة قدر الإمكان، حيث تتولى الإضافة مهمة كل شيء في موقعك، لذلك لا يتعين عليك استخدام الكثير من المكونات الإضافية لتحسينه، وحتى لن تحتاج إلى القيام بذلك بنفسك، فما عليك سوى إدخال رابط موقعك الإلكتروني، وتشغيل المكون الإضافي، ليبدأ في تحسين موقعك من تلقاء نفسه، تتضمن الإضافة ميزة CDN العالمية، وأنواع مختلفة من ذاكرة التخزين المؤقت، وتحسين الصور عبر تصغيرها، وضغطها، وتحويل الصور إلى تنسيقات متطورة مثل SVG، وتأجيل جافا سكريبت، وميزات أخرى.إضافة WP Fastest Cacheهو مكون إضافي مجاني لمنصة ووردبريس مفتوحة المصدر يعمل على تسريع موقعك، تركّز هذه الإضافة على التخزين المؤقت، وتحتوي على مجموعة رائعة من الميزات سهلة الاستخدام، فما عليك سوى تحميل وتنشيط WP Fastest Cache ثم تصفح الخيارات والضغط على زر حفظ، يجب أن أشير لك إلى أن أكثر من مليون شخص يستخدمون هذا المكون الإضافي ويمتلك مراجعات جيدة على ووردبريس.إضافة محسن الصور ShortPixelيعد المكون الإضافي ShortPixel أحد أشهر إضافات تحسين صور ووردبريس التي تساعد على تسريع موقعك بشكل ملحوظ، حيث تمتلك هذه الإضافة أكثر من 300 ألف مستخدم نشط، وتتضمن العديد من المميزات مثل ضغط الصور بثلاثة مستويات، والتحسين التلقائي للصور الجديدة، وهي تدعم أغلب صيغ الصور مثل WebP و PNG و JPG و GIF و AVID و PDF، وتخزن ملفات الصور الأصلية، تتوفر إضافة تحسين الصور هذه بنسختين مجانية، ومدفوعة.