تحديث "منتظر" جديد لواتساب .. ينهي كابوس الصور

لطالما شكا كثيرون من مستخدمي "واتساب" من أن معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة بالمعانية المطروحة للمستندات.
وانتبه تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لهذه المشكلة سريعا، وتقول تقارير إخبارية إنه يعمل على حلها.
وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo) ، فإن "واتساب" سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview)
أكبر مما سبق، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.
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