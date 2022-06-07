ومواصفات وأسعار جينيسيس gv80 2022 في السعودية



جينيسيس جينيسيس

المربع نت – وصلت جينيسيس gv80 إلى المملكة العربية السعودية كأول سيارة اس يو في فاخرة، وتتوفر لموديل 2022 في المملكة العربية السعودية من خلال الوكلاء الثلاثة المجدوعي والناغي والوعلان للسيارات، التصميم الخارجي يجسد فخامة عالية مع الاحتفاظ بملامح لغة التصميم الجديدة لسيارات الشركة، وتأتي المقصورة غنية بتكنولوجيا الراحة والرفاهية لكلا من ركاب المقاعد الأمامية والخلفية. في السطور التالية، تعريف بأهم مواصفات السيارة.



تصميم جينيسيس gv80 2022

تصميم جينيسيس gv80 من الخارج يتميز بالفخامة والاناقة ويأتي مع الشبك والمصابيح المميزة لعلامة جينيسيس، كما تتميز بامتداد خطوط التصميم الجانبية على طول السيارة والذي يوحي بدقة التصميم، وتبرزه خطوط القوة فوق كل عجلة لتؤكد على أناقة السيارة وفخامتها. كما أن المصابيح الرباعية، التي تحيط في الشبكة الأمامية المميزة، تلفت الأنظار بفضل تقنية الإضاءة المتطورة.



كما يميز التصميم الخارجي مصابيح أمامية من نوع LED بالكامل، مجموعة مصابيح خلفية بتقنية LED، مقابض أبواب مضيئة تحمل شعار جينيسيس، حماية سقف من الكروم، الباب الخلفي الذكي، ونظام عادم مزدوج، وترتكز على عجلات ميشلان مقاس 20 أو 22 بوصة. وتتوفر السيارة بألوان غير لامعة منها أبيض ثلجي و رمادي ملبورن و أخضر برونزويك وألوان معدنية منها أبيض يوني و فضي سيفيل و فضي جولد كوست و معدن كربوني و أزرق ملكي و أحمر ليما و أخضر كارديف و أود فيك.

قد يعجبك أيضا...

الأبعاد والوزنالطول: 4945 ممالعرض: 1975 ممالارتفاع: 1715 ممقاعدة العجلات: 2955 مموزن السيارة الفارغ: 2135 كجممقصورة جينيسيس gv80 2022جهزت مقصورة لتقدم فخامة عالية مع أنواع مختلفة من الخشب والجلود بألوان مختلفة، واستخدمت الجلود الصناعية ذات القبضة الفائقة في المقود، وبالكونسول الوسطي قاعدة نقل السرعات الإلكترونية التي تعمل بتقنية shift-by-wire بتصميم قرصي.وتتوفر المقاعد بجلد نابا الطبيعي الفاخر المتميز بأنماط هندسية، ويحظى الركاب في الخلف بقدر عالي من الرفاهية حيث المقاعد الخلفية فارهة تدعم البسط والانزلاق والإمالة كهربائيا وتأتي مع فتحات مكيف مدفأة ومهواة، وستائر كهربائية، وحاملات أكواب، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، مع إضاءات داخلية LED، ويمكن التحكم بدرجة الحرارة بشكل مستقل للمنطقة الخلفية، ويمكن التحكم بشكل مستقل لكلا من منطقة السائق ومنطقة الراكب الأمامي.من الفخامة التي يتمتع بها السائق والركاب شاشة المعلومات والترفيه بقياس 14.5 بوصة، تتميز التعرف على الكتابة اليدوية في لوحة التحكم التي تعمل بالتكامل مع التحكم باللمس Genesis Touch Controller في مساعدة المستخدمين على تعيين وجهة الوصول أو إدخال البيانات دون الحاجة إلى تشغيل لوحة مفاتيح على شاشة الملاحة — ببساطة عن طريق استخدام أحرف مكتوبة بخط اليد على لوحة التحكم التي تعمل باللمس. وتكمله شاشة العدادات الرقمية 12.3 بوصة بعرض ثلاثي الأبعاد، وميزة العرض على الزجاج الأمامي.أنظمة السلامة ومساعدة السائق10 وسائد هوائيةنظام الثبات الإلكترونيمساعد البقاء في المسارمساعد تتبع المسارنظام تنبيه السائقنظام تفادي التصادم الأمامي والخلفيمساعد الحماية من التصادم الخلفينظام تفادي التصادم في المنطقة العمياءمراقبة المنطقة العمياءكاميرات رؤية محيطية 360 درجةنظام تحذير انتباه السائقالمحركتستمد السيارة قوتها من خيارين للمحرك مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.محرك تيربو 2.5 لتر 4 أسطوانات بقوة 304 حصان وعزم 421 نيوتن متر ونظام دفع خلفي أو كلي يتميز بكفاءة استهلاك وقود من 11.2 إلى 12 كم/لتر.محرك تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 380 حصان وعزم 530 نيوتن متر ونظام دفع كلي يتميز بكفاءة استهلاك وقود 9.2 كم/لتر.مع المحرك الأقوى تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/س في 5.5 ثانية وتصل سرعة قصوى 240 كم/س، وتبلغ سعة خزان الوقود 80 لتر.سعر جينيسيس GV80 2022يبدأ سعر جينيسيس GV80 2022 في المملكة من 278,300 ريال سعودي شاملة الضريبة.