مواصفات وأسعار مازدا 6 2022 في السعودية

مازدا
المربع نت – مازدا 6 هي سيارة سيدان متوسطة الحجم في شكلها الجديد هي أول من اعتمدت لغة تصميم مازدا الحديثة، وتتميز السيارة بمقصورة عصرية بتصميم أنيق مع جلود عالية الجودة ولمسات معدنية ناعمة، في هذا المقال نعرفكم على تفاصيل مواصفات السيارة.
تصميم مازدا 6
بالنظر إلى سيارة مازدا 6 من الخارج، نجدها تتميز بوجه جريء تراه عند النظر إلى المصابيح، وأناقة عصرية تراها عند النظر إلى الشبك المرصع يمنحه عمق ثلاثي الأبعاد. من الجانب تتميز بانسيابية التصميم العصري، ومن الخلف تتميز بتصميم متقن يعكس الجرأة والأناقة مع شريط الكروم الواصل بين المصابيح. تأتي المصابيح الأمامية من نوع LED مع ضبط مستوى الإضاءة تلقائيا، والمرايا الخارجية تدعم الطي التلقائي، والمساحات تتميز بمستشعر المطر، وتوجد فتحة سقف بانورامية، كما ترتكز على عجلات مقاس 17 و 19 بوصة حسب الفئة.
الأبعاد والوزن:
الطول: 4865 مم
العرض: 1840 مم
الارتفاع: 1450 مم
قاعدة العجلات: 2830 مم
وزن السيارة فارغة: 1527 كجم
داخلية مازدا 6 2022
عندما تدخل إلى مقصورة السيدان تجد 5 من المقاعد المكسوة بالجلد الأحمر العنابي بالفئة العليا، تتميز المقاعد الأمامية بقابلية التعديل الكهربائي، ومقعد السائق يأتي مع ذاكرة لحفظ الوضعية. وتجد بطانة من الجلد للأبواب من الداخل وبطانة تحيط بلوحة القيادة، كما يدخل المعدن عالي الجودة في لوحة القيادة والمقود ومقابض الأبواب من الداخل، وتأتي عجلة القيادة بتغليف . ويتم التحكم في درجة حرارة المقصورة من خلال نظام مكيف هواء أوتوماتيكي بالأمام والخلف، وميزة العرض على الزجاج الأمامي.
يتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة تدعم اللمس، بدعم أبل كاربلاي وتشغيل الوسائط وأسطوانات CD. كما تتميز السيارة بنظام ترفيهي مع جهاز تحكم يعمل باللمس، ويكمل النظام 6 سماعات بشكل قياسي أو نظام صوت الراقي مع 11 سماعة من بوز. وقد تم دعم تقنية البلوتوث، ومنفذ USB أمامي وخلفي.
أنظمة السلامة ومساعدة السائق
6 وسائد هوائية
التحكم الديناميكي في الثبات
تعزيز ثبات الجسم والمركبة ضد الجاذبية
مقاعد أمامية تخفف الصدمة
تذكير ربط الحزام لجميع المقاعد
نظام تثبيت السرعة
حساسات الركن الأمامي والخلفي
التحكم بالجر
مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
نظام التوقف التلقائي
مكابح الانتظار الإلكترونية
إضاءئة أمامية متكيفة
دعم التعرف على المسافة
مساعد البقاء في المسار
تحذير الخروج عن المسار
مراقبة المنطقة العمياء
كاميرات رؤية شاملة 360 درجة
نظام الفرامل الذكية
دعم رصد المشاة والمركبات ليلا ونهارا
مراقبة حركة المرور الخلفية
المحرك
تأتي مازدا 6 مع خيارين للمحرك:
محرك 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 190 حصان وعزم دوران 252 نيوتن متر، تتحرك معه السيارة بسرعة قصوى 221 كم/س
محرك تيربو 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 231 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر تتحرك معه السيارة بسرعة قصوى 239 كم/س
تأتي السيارة بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك مع نظام دفع أمامي، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود بين 15.8 و 15.9 كم/لتر، من خزان وقود بسعة 62 لتر، ومع المحرك الأقوى يتسارع من 0 – 100 كم/س في 8.5 ثانية.
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