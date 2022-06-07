مواصفات وأسعار مازدا 6 2022 في السعودية



مازدا مازدا

المربع نت – مازدا 6 هي سيارة سيدان متوسطة الحجم في شكلها الجديد هي أول من اعتمدت لغة تصميم مازدا الحديثة، وتتميز السيارة بمقصورة عصرية بتصميم أنيق مع جلود عالية الجودة ولمسات معدنية ناعمة، في هذا المقال نعرفكم على تفاصيل مواصفات السيارة.



تصميم مازدا 6

بالنظر إلى سيارة مازدا 6 من الخارج، نجدها تتميز بوجه جريء تراه عند النظر إلى المصابيح، وأناقة عصرية تراها عند النظر إلى الشبك المرصع يمنحه عمق ثلاثي الأبعاد. من الجانب تتميز بانسيابية التصميم العصري، ومن الخلف تتميز بتصميم متقن يعكس الجرأة والأناقة مع شريط الكروم الواصل بين المصابيح. تأتي المصابيح الأمامية من نوع LED مع ضبط مستوى الإضاءة تلقائيا، والمرايا الخارجية تدعم الطي التلقائي، والمساحات تتميز بمستشعر المطر، وتوجد فتحة سقف بانورامية، كما ترتكز على عجلات مقاس 17 و 19 بوصة حسب الفئة.



الأبعاد والوزن:

قد يعجبك أيضا...

الطول: 4865 ممالعرض: 1840 ممالارتفاع: 1450 ممقاعدة العجلات: 2830 مموزن السيارة فارغة: 1527 كجمداخلية مازدا 6 2022عندما تدخل إلى مقصورة السيدان تجد 5 من المقاعد المكسوة بالجلد الأحمر العنابي بالفئة العليا، تتميز المقاعد الأمامية بقابلية التعديل الكهربائي، ومقعد السائق يأتي مع ذاكرة لحفظ الوضعية. وتجد بطانة من الجلد للأبواب من الداخل وبطانة تحيط بلوحة القيادة، كما يدخل المعدن عالي الجودة في لوحة القيادة والمقود ومقابض الأبواب من الداخل، وتأتي عجلة القيادة بتغليف . ويتم التحكم في درجة حرارة المقصورة من خلال نظام مكيف هواء أوتوماتيكي بالأمام والخلف، وميزة العرض على الزجاج الأمامي.يتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة تدعم اللمس، بدعم أبل كاربلاي وتشغيل الوسائط وأسطوانات CD. كما تتميز السيارة بنظام ترفيهي مع جهاز تحكم يعمل باللمس، ويكمل النظام 6 سماعات بشكل قياسي أو نظام صوت الراقي مع 11 سماعة من بوز. وقد تم دعم تقنية البلوتوث، ومنفذ USB أمامي وخلفي.أنظمة السلامة ومساعدة السائق6 وسائد هوائيةالتحكم الديناميكي في الثباتتعزيز ثبات الجسم والمركبة ضد الجاذبيةمقاعد أمامية تخفف الصدمةتذكير ربط الحزام لجميع المقاعدنظام تثبيت السرعةحساسات الركن الأمامي والخلفيالتحكم بالجرمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتنظام التوقف التلقائيمكابح الانتظار الإلكترونيةإضاءئة أمامية متكيفةدعم التعرف على المسافةمساعد البقاء في المسارتحذير الخروج عن المسارمراقبة المنطقة العمياءكاميرات رؤية شاملة 360 درجةنظام الفرامل الذكيةدعم رصد المشاة والمركبات ليلا ونهارامراقبة حركة المرور الخلفيةالمحركتأتي مازدا 6 مع خيارين للمحرك:محرك 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 190 حصان وعزم دوران 252 نيوتن متر، تتحرك معه السيارة بسرعة قصوى 221 كم/سمحرك تيربو 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 231 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر تتحرك معه السيارة بسرعة قصوى 239 كم/ستأتي السيارة بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك مع نظام دفع أمامي، وتتميز بكفاءة استهلاك وقود بين 15.8 و 15.9 كم/لتر، من خزان وقود بسعة 62 لتر، ومع المحرك الأقوى يتسارع من 0 – 100 كم/س في 8.5 ثانية.