صُنعت لاختبار السيارات الأخرى وخلدها جمالها.سيارة مرسيدس بنز أديناور “ميس واجن”.

المربع نت – أغلب السيارات عند مرور الزمن عليها تتحول إلى خردة في مرأب المنزل، ولكن تمتلك سيارة مرسيدس-بنز أديناور ملكة التميز، فبعد مرور 50 عاما مازالت السيارة تجذب الأضواء إليها.
صنعت مرسيد سيارة مرسيدس-بنز أديناور، أو كما أسميت سيارة القياس، ولقبتها بعض المواقع باسم ميس واجن، ليس لغرض بيعها أو صنع نموذج فريد من نوعه أو جمالي، ولكن كان الغرض من صنع السيارة طلبية احتياجات وخدمات الشركة، مثل نقل المعدات والمهندسين، لاجراء اختبارات السيارات الأخرى، لذلك كان يجب توفير محرك فريد من نوعه وسريع.
امتلكت هذه السيارة الفريدة محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر وبقوة 160 حصاناً، على الرغم من أنه لا يبدو كثيرًا هذه الأيام ، إلا أنه كان من بين أقوى المحركات التي أنتجتها مرسيدس-بنز في ذلك الوقت. كانت السرعة القصوى حوالي 75 ميلاً في الساعة (120 كم / ساعة) مع وجود جميع المعدات على متنها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!