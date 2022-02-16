أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر اليوم الاثنين 21-2- 2022



أسعار العملات أسعار العملات

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الاثنين 21- 2 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.



سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

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سعر اليوروسعر اليورو 17.92 جنيه للبيع و17.80 جنيه للشراء.سعر الجنيه الاسترلينيسعر الجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للبيع و21.32 جنيه للشراء.سعر الريال السعودىسعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.سعر الدينار الكويتىسعر الدينار الكويتى 52.17 جنيه للبيع 51.71 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.