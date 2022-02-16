الخميس :إطلاق المؤشر العاشر لغرفة التجارة الأمريكية الدولى للملكية الفكرية.

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية إطلاق الإصدار" المؤشر السنوي" العاشر لمؤشر غرفة الولايات المتحدة الدولى للملكية الفكرية يوم الخميس المقبل، لتسليط الضوء على الدور الاستثنائى لحقوق الملكية الفكرية كمحرك اقتصادى للوظائف والاستثمار.
من المنتظر بحسب الغرفة أنه يشارك قادة من جميع أنحاء النظام البيئى للملكية الفكرية للاحتفال بإصدار مؤشر 2022، والذى يوضح كيفية دور الابتكار والإبداع المدفوع بالملكية الفكرية للمجتمع العالمى ليس فقط بالبقاء - بل بالازدهار.
كما تنظم الغرفة يوم الخميس أيضا الحلقة الأولى من برنامج ابدا انطلق والخاص بتعلم كيفية إنشاء مشروع تجارى جديد.
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