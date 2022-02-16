أقساط شقق الإسكان المتوسط كاملة.موقع حجز شقق دار مصر 2022 .



دار مصر دار مصر

زاد البحث عبر جوجل خلال الأيام الماضية عن موقع حجز شقق دار مصر 2022 ، فضلًا عن أسعار شقق الإسكان المتوسط 2022 في دار مصر و سكن مصر وجنة ، وخطوات حجز شقق الإسكان المتوسط.



موقع حجز شقق دار مصر 2022

بانر نيسان

وأصدر صندوق الإسكان الاجتماعي مؤخرًا كراسة شروط دار مصر وكراسة شروط جنة وسكن مصر، والتي أوضحت تفاصيل الطرح الجديد.



ومن المقرر أن يبدأ حجز شقق الإسكان المتوسط ( دار مصر ، سكن مصر ، جنة ) في مارس المقبل.

قد يعجبك أيضا...

في هذا الصدد، يستعرض “يلا بيزنس” تفاصيل حجز شقق دار مصر وشقق الإسكان المتوسط بشكل عام.رابط موقع حجز شقق دار مصر 2022وأكدت وزارة الإسكان إنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذلك سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)،.بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg ، خلال الفترة من الثلاثاء 15 فبراير 2022 وحتى 8 مارس 2022.على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحاً يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).متوسط سعر المتر في شقق جنة 2022وفيما يخص متوسط سعر المتر في شقق جنة 2022، فهو يبدأ من 8800 جنيها في الشروق، و11575 جنيها في القاهرة الجديدة.ويبدأ من 5855 في المنيا الجديدة، بالإضافة إلى ذلك يبدأ من 9580 جنيهًا في 6 أكتوبر، و من 8070 في العبور.سعر المتر في شقق دار مصروشقق دار مصر مخصصة للمواطنين أصحاب الدخل الفوق متوسط،، وتأتي بمساحات تتراوح من 100 – 150 مترًا، ومتوسط سعر المتر يزيد عن 5.5 – 8 ألف جنيه.ويبدأ سعر متر شقق دار مصر في الشروق من 8730 جنيها وفي حدائق أكتوبر يبدأ من 6935 جنيهًا، وفي بدر يبدأ من 5925 جنيها، وفي السادات يبدأ منوسعر متر شقق دار مصر في 15 مايو يبدأ من 5555 جنيها، وفي العاشر يبدأ من 5355 جنيها، وفي برج العرب يبدأ المتر من 5075 جنيها.شروط الحصول على شقق الإسكان المتوسط بنظام التمويل العقاريوحتى يمكن الحصول على وحدة من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، فهناك مجموعة شروط يجب توافرها كالأتي:أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب.كذلك أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة 14 ألف جنيهبالإضافة إلى ذلك يتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.شروط الحصول على شقق الإسكان المتوسط (شروط عامة)الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح تتضمنت الأتي:أنه لا يحق للمتقدم أو التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة.كذلك ألا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري كافة.كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/ وللجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.ألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).كذلك ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.خطوات حجز شقق الإسكان المتوسط (دار مصر – سكن مصر – جنة)وفيما يخص خطوات حجز شقق الإسكان المتوسط فهي كالتالي:الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط .بعد ذلك يستعرض المواطن الراغب في الحجز، كراسة الشروط، كما يمكنه طباعتها لمعرفة التفاصيل، وأيضًا يمكن إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل سواء فيديو أو مكتوبة.ويتم التسجيل كمستخدم جديد على الموقع بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني واسم الزوجة ورقمها القومي.بالإضافة إلى ذلك يتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة “وجه وظهر في ورقة واحدة”.كذلك يدفع المتقدم مبلغ جدية الحجز، وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان بأحد طرق السداد التي يعلن عنها الصندوق.فيما يتسلم الحاجز بعدها رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي أدخله أثناء عملية التسجيل بوصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من تحويل العميلجدول أقساط الإسكان المتوسط ومواعيدهاإذا كنت تبحث عن جدول أقساط الإسكان المتوسط 2022 ومواعيدها ، سوف يساعدك الشرح التالي بالتاكيد:يتم سداد الأقساط الربع سنوية للوحدة السكنية في الإسكان المتوسط كل 3 شهور، وتختلف قيمة الأقساط الربع سنوية وفقًا لمساحة كل وحدة سكنية.فعلى سبيل المثال :يكون قيمة القسط الربع سنوي لوحدة سكنية بمساحة 100 متر مربع، هو 10,000 جنيه، يتم دفعها كل 3 شهور.كذلك يكون قيمة القسط الربع سنوي لوحدة سكنية بمساحة 110 مترًا مربعًا، هو 10,500 جنيه، ويتم دفعها كل 3 شهور.ويكون قيمة القسط الربع سنوي لوحدة سكنية بمساحة 120 مترًا مربعًا، هو 11,500 جنيه، ويتم دفعها كل 3 شهور.وبالتالي يكون مجموع الأقساط الربع سنوية هو 12 قسطًا بواقع قسط ربع سنوي على مدار الـ 36 شهرًا المُتاحة كمدة للتخصيص.مقدم جدية حجز شقق سكن مصرتعد شقق سكن مصر من بين الشقق الأقل في مقدم حجز الجدية مقارنة بمشروعي دار مصر وجنة.كذلك يتضمن مشروع سكن مصر طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: (أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر – دمياط الجديدة – ناصر “غرب أسيوط” – الشروق).بالإضافة إلى ذلك تأتي شقق سكن مصر 2022 بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.ومقدم جدية الحجز لشقق سكن مصر يبلغ 40 ألف جنيه فقط.مقدم جدية حجز شقق دار مصروفيما يتعلق بمشروع “دار مصر” فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة – حدائق أكتوبر).ويأتي بمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز،مقدم جدية حجز شقق جنةبينما يشمل مشروع “JANNA” طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر – المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة – الشروق – العبور).كذلك تأتي الشقق بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.الأوراق المطلوبة لـ حجز شقق الإسكان المتوسطبطبيعة الحال تختلف الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل حجز شقق الإسكان المتوسط حسب الحالة الاجتماعية ( سواء أعزب، أو متزوج/ـة، أو مُطلق/ـة، أو أرمل/ـة).وفيما يلي الأوراق المطلوبة تفصيليًا:بالنسبة للأعزب:صورة بطاقة الرقم القومي سارية.كذلك إيصال مرافق للسكن المُقيم به (مياه – غاز – كهرباء).بالإضافة إلى ذلك مستند تأميني خاص بالمُتقدم (برينت تأمينات).مفردات مُرتب (إذا كنت تعمل في شركة توفر لك دخل شهري)، أما إذا كنت من أصحاب الأعمال الحُرة، فعليك الاستعانة بمحاسبقانوني لاستخراج شهادة بمفردات مُرتب تكون ضمن الدخل المطلوب للتقديم.فضلا عن ملئ استمارة البيانات والإقرار الموجود في كراسة الشروط بخط اليد والإمضاء عليهم.إيصال دفع قيمة جدية الحجز.أوراق المتزوجينيتم تقديم نفس المستندات التي يقوم الأعزب بتقديمها بالإضافة إلى:صورة بطاقة الزوج/ـة سارية.كذلك قسيمة الزواج.بالإضافة إلى ذلك قيد عائلي حديث لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 شهور.فضلا عن ذلك يتم إحضار صورة من عقد الإيجار (إذا كان المتقدم يُقيم حاليًا في شقة إيجار).إيصال مرافق (مياه – غاز – كهرباء) للشقة المُقيم بها.إذا كان الزوج/ـة المُتقدم للحصول على الوحدة لا يعمل، يتم كتابة إقرار بذلك والإمضاء عليه وإرفاقه مع الأوراق المطلوبة.تقديم ما يُفيد بصافي دخل الأسرة بالكامل.المُطلقين والأراملعلى المطلقيت تقديم المستندات السابقة باختلاف تقديم القيد العائلي وقسيمة الطلاق.والأرامل عليهم تقديم المستندات السابقة باختلاف تقديم القيد العائلي وشهادة الوفاة.