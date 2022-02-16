تهتم جميع دول العالم ب أسعار الذهب اليوم؛ لما في ذلك من عائد نافع على اقتصاد الدول، ويُعتبر أيضًا الأمر مهم بالنسبة للكثيرين مِن مَن هم مقبلين على الزواج من الرجال والنساء وخصوصًا في مصر، وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومات هامة بالنسبة للمستثمرين وذلك لارتباط أسعار الذهب بالاقتصاد العالمي.
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21-2-2022 :
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر يوم الإثنين :
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