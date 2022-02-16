

اسعار الذهب اسعار الذهب

تهتم جميع دول العالم ب أسعار الذهب اليوم؛ لما في ذلك من عائد نافع على اقتصاد الدول، ويُعتبر أيضًا الأمر مهم بالنسبة للكثيرين مِن مَن هم مقبلين على الزواج من الرجال والنساء وخصوصًا في مصر، وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومات هامة بالنسبة للمستثمرين وذلك لارتباط أسعار الذهب بالاقتصاد العالمي.



أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21-2-2022 :



سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر يوم الإثنين :

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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر يوم الإثنين نحو 949.95 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط في مصر يوم الإثنين :سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط في مصر يوم الإثنين حوالي 831.21 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط في مصر يوم الإثنين :بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط في مصر يوم الإثنين نحو 712.47 جنيهًا.سعر الجنية الذهب في مصر يوم الإثنين :سجل سعر الجنية الذهب في مصر يوم الإثنين نحو 6809.68 جنيهًا.سعر الأونصة الذهب بالدولار في مصر يوم الإثنين :وصل سعر الأونصة الذهب في مصر يوم الإثنين إلى 1894.4 دولار.