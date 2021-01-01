التدخين على «الريق» يؤدي الى حموضة المعدة.



حموضة المعدة حموضة المعدة

حموضة المعدة، أو حرقة المعدة، من المتاعب الصحية الشائعة عند كثيرين، وتسبب لهم آلامًا في منطقة الصدر، وتظهر نتيجة تناول بعض الأدوية أو الأغذية الحريفة والأطعمة المقلية، وتزداد احتمالات الإصابة بها في حالات الحمل أو زيادة الوزن.



وأكدت الدكتورة مروة شعير استشاري التغذية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن حموضة المعدة من المشاكل الصحية التي تُسبب بعض الآلام في منطقة الصدر، مُضيفة أن لها أسباب كثيرة، منها تناول بعض الأدوية، والإكثار من الأغذية الحريفة مثل الفلفل أو الموالح، أو الأطعمة المقلية بكل أنواعها كونها تكون مُشبعة بالزيت الذي يُحفز على الحموضة.



أسباب الإصابة بحموضة المعدة

ومن بين أسباب الإصابة بحموضة المعدة أيضًا بحسب ما أشارت «مروة»، الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والقهوة، إضافة إلى التدخين وتناول الكحوليات، مُشيرة إلى أن تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق له مردود سيئ على المعدة: «الصح أن الناس تستبدل ده بإنها تاخد على الريق كباية مياه فاترة أو لبن مع معلقة عسل»، مؤكدة ضرورة تناول المياه بكثرة كونها مصدر الحياة، كما لفتت إلى أن الإصابة بالحموضة تزداد في حالات الحمل أو السمنة.

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طرق تجنب الإصابة بالحموضةولتجنب الإصابة بحموضة المعدة، نصحت استشاري التغذية خلال حديثها، بعدم تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل، وإنما قبل الخلود إلى النوم بـ4 ساعات، كي يتم هضمم الطعام جيدًا دون إحداث أي مشاكل في المعدة، وأيضًا الحرص عند النوم على أن تكون الرأس في مستوى أعلى عن باقي الجسم بفارق 20 سنتيمتر، إضافة إلى تقليل كمية الأكل مع زيادة عدد الوجبات وتوزيعها على مدار اليوم.كما أشارت «مروة» إلى أهمية التقليل من الأطعمة الحمضية مثل البرتقال والليمون، وأيضًا الأطعمة الحريفة والمقليات، لافتة إلى أنه في حال إصابة شخص بالحموضة أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد دون وجود سبب واضح، مع ملاحظة ألم في البول، فعليه بزيارة الطبيب المختص للوقوف على السبب وتقديم العلاج المناسب.