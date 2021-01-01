الكمادات والنظام الغذائي الأبرز.حلول للتخلص من انتفاخ العيون.

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تسعى كل فتاة لأن تبدو بأفضل شكل خاصة بدون وضع مكياج، وأكثر ما يظهر جمال الأنثى هو عينيها، ولكن مع ضغط العمل والأسرة وقلة النوم وعدم تناول الماء بشكل كاف والإفراط في تناول الأملاح قد يؤثر كل هذا على صحة العين، وقد تؤدي إلى ظهور الانتفاخات والتورم بشكل ملحوظ ما يجعل مظهر الفتاة مرهقًا ومجهدًا للغاية، فإذا كنتِ تعاني من هذه المشكلة، فلا داعي للقلق بشأنها، حيث يستعرض لكِ اليوم السابع بعض النصائح الخاصة التي تساعدك في حل مشكلة انتفاخ وتورم العينين وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي:





نصائح للتخلص من انتفاخ العيون:



أولاً: النظام الغذائي

ينبغي الحرص على اتباع نظام غذائي سليم من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز واللبن الرائب والخضروات الورقية.



ثانياً: الكمادات

اصنعي كمادات باردة على العين بأكياس الشاي أو قطعة قماش مملوءة بالثلج أو شرائح الخيار أو البطاطس.

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ثالثاً: كريم العينعلى الفتاة اختيار كريم مخصص ومناسب لعلاج هذه المشكلة، وتقليل الالتهاب وتغذية الجلد حول العينين لزيادة مرونة الجلد.رابعاً: النوموتعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي قد تهملها الكثير من الفتيات وتسبب زيادة المشكلة إن أهملتها، فالحصول على قسط كافي من النوم بمدة لا تقل عن ثمانية ساعات يومياً يعطي للعينين راحة وبريقاً ملحوظاً.خامساً: شرب المياهيمتاز شرب كمية كبيرة من المياه خلال اليوم بإعطاء صحة أفضل للعين و للعناية بالبشرة عموماً، فتناول كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها.خامساً: تقليل شرب المنبهاتمن المهم التقليل من تناول القهوة والشاي والمنبهات عموماً لأنه يتسبب في جفاف البشرة ويجعلها باهتة.