"لا تستسلم للعزلة" 7 خطوات تساعدك على تقبل وتجاوز ألم الرفض..

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الشعور بالرفض من أسوأ المشاعر التي يمكن أن يمر بها أي منا، ويطلق علماء النفس على هذا الشعور "لدغة الرفض" لأن هذا هو ما تشعر به عندما تمد يدك لتقطف زهرة جميلة وتفاجأ بشوك أو هجوم من حشرات، وكثيرًا ما يترك هذا الرفض شعورًا بالخوف من الرفض مرة أخرى، ووجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيجان عن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن الرفض ينشط في الواقع الأجزاء نفسها من دماغنا كما يفعل الألم الجسدي، ويجعل الشخص أشبه بالمصاب بمرض ليس له علاج، ولتجاوز هذا الألم يستعرض "اليوم السابع" عدة خطوات للتخلص من الشعور بالرفض وفقاً لموقع " oprahdaily" كما يلي:



خطوات التخلص من الشعور بالرفض:

امنح نفسك الوقت لمعالجة مشاعرك المؤلمة، وعليك العلم بأنك إنسان لديه عواطف وامنح الوقت لنفسك لتخرج من هذه الحالة، وهناك الكثير من يبحث عنك لشاركك مشاعرك.

يجب أن تكون صريحًا مع نفسك ومواجهة نفسك بالأخطاء التى وقعت بها ومراجعة أفعالك وأفعال الطرف الاخر حتى لا تختار مره اخرى بشكل خاطئ وتتعرض للرفض ثانية.

أهم شيء عليك القيام به للشفاء من الجرح العاطفي الذي يخلقه الرفض هو إحياء تقديرنا لذاتنا من خلال التركيز على ما نقدمه من أفعال، سواء كان الرفض من قبل شريك رومانسي أو صاحب عمل أو جار .

وضع قائمة بالصفات الإيجابية التي تعرف أنك تمتلكها بالفعل يمكن أن يحد من الحديث السلبي عن النفس بعد الضربات الموجعة خاصة الصدمات العاطفية، ويساعدك على التعافي في وقت أقرب.

افحص دورك في سبب رفضك، وحاول أن تجد حلول للمشكلات التي تسببت أنت فيها لإنهاء العلاقة.

تحدث مع أحد المقربين إليك أو الذهاب لطبيب نفسي ليساعدك في التخلص من هذا الشعور، وذلك للتخطي بسرعة.

عدم الاستسلام للعزلة التى بدورها تؤدي إلى ضغوطات نفسية واحيانا تصل للاكتئاب.