رمضان عبد المعز يوضح من هم أشد الناس بلاء

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن في عام الحزن الذى مر النبى صلى الله عليه وسلم، وحدث له ما حدث في الطائف ودعاء النبى ربه :" اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي"، فأمره الله عز وجل بالصبر .
وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الصبر على بلاء الدنيا نعمة كبيرة يعين فيها الله عز وجل عباده في صبرهم، موضحاً أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ويبتلى المرأ على قدر دينه.
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