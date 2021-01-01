الأربعاء القادم..بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بتعليم أسيوط



مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن فتح باب تلقى طلبات تظلمات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية لنتيجة الفصل الدراسي الأول، اعتبارًا من الأربعاء القادم ولمدة 15 يومًا؛ كما سيتم الاعلان عن أماكن تلقي التظلمات طبقًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.



وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح بلغت 63.2% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، وبنسبة بلغت 64% للإعدادية المهنية.



جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

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وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات فى الفصل الدراسى الثانى وتحقيق النجاح، متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.وأعرب عن تقديره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم ، مشيراً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.ووجه باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته.من جانبه، قال محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 63.2%، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألفا و358 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلبة.وأضاف أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 9 آلاف و179 طالبا نجح منهم 5669 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 64%، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 83%، مشيرا إلى أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.