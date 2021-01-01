هل يساعد ماء الديتوكس على إنقاص الوزن ؟

ماء الديتوكس من المشروبات الشهيرة خلال الفترة الماضية التي تساعد على فلترة الجسم من السموم، وتؤدي إضافة الفواكه والخضروات النيئة الغنية بمضادات الأكسدة إلى إثراء المحتوى الغذائي في الماء والذي يعطي عند شربه فوائد إضافية مقارنة بشرب الماء العادي.
كيف يساعد ماء الديتوكس في إنقاص الوزن؟
يحتوي ماء الديتوكس على مضادات الأكسدة والمغذيات ضروري لجسم الإنسان، وتعتمد الفوائد التي توفرها هذه المياه على المكونات المضافة إلى الماء، على سبيل المثال، إذا أضفت الزنجبيل فسيساعدك ذلك على الانتفاخ، أو إذا أضفت الخيار، فسوف ينظف جسمك.
تعمل المكملات المضافة أيضًا على تحسين طعم الماء، لذا بطريقة إزالة السموم من الماء يساعد الشخص أيضًا على شرب المزيد منه مما يزيد بالتالي من ترطيب الشخص.
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