هل يساعد ماء الديتوكس على إنقاص الوزن ؟

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ماء الديتوكس


ماء الديتوكس من المشروبات الشهيرة خلال الفترة الماضية التي تساعد على فلترة الجسم من السموم، وتؤدي إضافة الفواكه والخضروات النيئة الغنية بمضادات الأكسدة إلى إثراء المحتوى الغذائي في الماء والذي يعطي عند شربه فوائد إضافية مقارنة بشرب الماء العادي.

كيف يساعد ماء الديتوكس في إنقاص الوزن؟
يحتوي ماء الديتوكس على مضادات الأكسدة والمغذيات ضروري لجسم الإنسان، وتعتمد الفوائد التي توفرها هذه المياه على المكونات المضافة إلى الماء، على سبيل المثال، إذا أضفت الزنجبيل فسيساعدك ذلك على الانتفاخ، أو إذا أضفت الخيار، فسوف ينظف جسمك.

تعمل المكملات المضافة أيضًا على تحسين طعم الماء، لذا بطريقة إزالة السموم من الماء يساعد الشخص أيضًا على شرب المزيد منه مما يزيد بالتالي من ترطيب الشخص.

يقال أيضًا أن ماء الديتوكس يعزز المناعة ويوازن درجة الحموضة ويزيل السموم من الجسم.

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أنواع ماء الديتوكس
تعتمد طبيعة ماء الديتوكس على المكونات، يمكن استخدام أي شيء يمكنه ضخ خصائصه في الماء لمياه التخلص من السمو، ويجب فقط تقطيع المكونات وليس خلطها أو استخدامها في شكل مسحوق.

الأنواع المختلفة الشائعة لمياه الديتوكس هي:

ماء النعناع والخيار للتخلص من السموم
ماء الليمون والخيار للتخلص من السموم

ماء الزنجبيل والكركم لإزالة السموم

ماء الليمون والتوت للتخلص من السموم

ماء إزالة السموم من الليمون والأناناس وجوز الهند

ماء المانجو والزنجبيل للتخلص من السموم

ماء البطيخ والريحان للتخلص من السموم

ماء البطيخ والنعناع والجير للتخلص من السموم

ماء الديتوكس بالبرتقال والليمون والليمون

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