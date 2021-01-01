للشيف شربيني..طريقة عمل ورقة دجاج



طريقة عمل ورقة دجاج طريقة عمل ورقة دجاج



ورقة دجاج من ألذ الأكلات الشهية التى تقدمها أفخم المطاعم والمحلات وترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عملها فى المنزل بمذاق شهي.



نقدم لكم طريقة عمل ورقة دجاج بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير ورقة دجاج

دجاج

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بطاطسثومبصلطماطمكمونبابريكامرقةفلفل حارجزركرفسكراتورق لورافلفل الوانحبهانسمنهطريقة تحضير ورقة دجاج* تتبل قطع الدجاج بالكمون والبابريكا مع ملح ثم تشوح فى طاسة ساخنه مع سمنة فى الكبة يفرم الكرات مع كرفس وثوم وفلفل أخضر حار مع بصل ومكعب مرقة.* يضاف الجزر ويفرم الخليط جيدا ثم يضاف الخليط الى الدجاج ضعي ورق اللورى والحبهان وتشوح كل المكونات حتى تمتزج تماما.* تقطع البطاطس حلقات، ثم تضاف إلى الخليط مع الطماطم المفرومة والقليل من الماء على ورق الألومنيوم يوضع باقى كمية الثوم المفروم مع حلقات الفلفل الألوان والطماطم.* يوضع خليط الدجاج ثم يغلق بأحجام ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج وتقدم ورقة دجاج ساخنه مع الارز بالشعرية بالهنا.