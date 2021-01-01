الإتيكيت المناسب للفتيات لارتداء الحلي والإكسسوارات



ارتداء الحلي والإكسسوارات ارتداء الحلي والإكسسوارات



الإكسسوارات والحلي من الأشياء التي لا تستغني عنها أي سيدة أو فتاة، لأنها تزيد من أناقتها وجمالها وتمنحها إطلالة متكاملة، وعلى الرغم من ذلك لا تعرف العديد من السيدات كيفية ارتداء الإكسسوارات والحلي بشكل صحيح دون مبالغة.



قدمت خبيرة الإتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز النصائح التي يجب مراعاتها عند إرتداء الحلى.



إتيكيت إرتداء الحلي

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-مكان الزيارة:يؤثر مكان الزيارة على اختيارك لنوعية المجوهرات أوالإكسسوارات.-الزيارة المنزليةفي المنزل تكون الإضاءة متوسطة ، ومساحة المكان محدودة ، مما يساعد على إبراز جمال المجوهرات البسيطة، لذلك يفضل فيها إرتداء الذهب أو الفضة، والإكسسوارات الجلدية، ولا يفضل إرتداء مجوهرات ماسية أو ذات فصوص عديدة براقة.-الزيارة الخارجيةتكون الإضاءة ساطعة، مما يسمح لكِ بارتداءالمجوهرات الماسية، أو الإكسسوار ذي الفصوص البراقة، وابتعدي عن الفضة والنحاس والذهب الأبيض؛ حيث ينطفئ بريقهم مع الأضواء الخارجية .-شكل المجوهرات:يجب عليكِ اختيار أشكال بسيطة كالورود والعصافير والفراشات، والابتعاد عن الأشكال الغريبة ، وتجنبي إرتداء عدة قطع مع بعضها.كما يمكنك إرتداء الأحجارالكريمة؛ فهي تناسب كافة أنواع الزيارات بأشكالهاالأنيقة-تجنبي التنويع:يجب عليكِ تجنب إرتداء الذهب مع الفض ، أو الإكسسوار مع الألماظ، أو حتى الألماظ مع الذهب بل ارتدي نوعًا واحدً.كذلك يفضل إرتداء الساعات المعدنية مع المجوهرات والذهب وتجنبي قدر الإمكان الساعات الجلدية مع الذهب والمجوهرات.اتيكيت ارتداء الإكسسوارات-الإكسسوارات الماسية الخاصة بالشعر من دبابيس أو تيجان، لا تناسب وقت النهار، وإنما تخص المناسبات والسهرة والمساء، وليس من المناسب أبدا التحلي بها في النهار.-لا تلبسين مجموعة متكاملة من الألماس (الخاتم، السوار، القلادة) إلا في المساء والسهرة وإلا فإن مظهرك سيكون مبالغا فيه وبعيدا عن الأناقة.-النهار لا يتطلب الكثير من الإكسسوارات، فقطعة واحدة أو اثنتان على الأكثر من هذه المجوهرات تكفي، ويفضل أن تكون هذه القطعة صغيرة وناعمة أي أن يكون حجر الألماس صغيرا.-أقراط الأذن الكبيرة أو التي تتدلى منها حبة الماس أو اللؤلؤ خاصة بمناسبات المساء والسهرة فقط، ويمكن ارتداء أقراط الماسية صغيرة في ساعات النهار.-يفضل ارتداء إكسسوارات اليد من خواتم وأساور في ساعات النهار أكثر من إكسسوارات العنق والوجه من قلادات وأقراط إلا إذا كانت الخواتم ذات أحجار كبيرة جداً ففي هذه الحالة من الأفضل ارتداؤها مساء.