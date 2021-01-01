أضرار الإفراط في تناول الكاجو



الكاجو الكاجو

رغم فائد الكاجو لغناه بفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم لدى النساء الحوامل، إلا أن الإفراط في تناول الكاجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية غير متوقعة، إليك أبرزها وفقا لموقع momjunction



1. الوزن الزائد



يمكن أن يؤدي الكاجو ، كونه غنيًا بالكربوهيدرات والدهون، إلى زيادة الوزن أثناء الحمل.

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2. الحساسيةيحتوي الكاجو على بعض المركبات التي يمكن أن يسبب الحكة والطفح الجلدي على الجلد.3. مشاكل حصوات المرارة وحصوات الكلىيحتوي الكاجو على كبيرة من أملاح أكسالات بكمية كبيرة، والتي يتم امتصاصها في سوائل الجسم مما يسبب مشاكل في المرارة وحصى الكلى.4. مشاكل القلب والأوعية الدمويةيحتوي الكاجو أيضًا على كمية من الدهون المشبعة، إذا تم تناول هذه المكسرات بكميات زائدة، يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول ، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.5. زيادة ضغط الدميمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكاجو المملح إلى زيادة تناول الصوديوم الذي يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم (20) ، مما يؤدي إلى الضغط على الشرايين والقلب والكليتين.إذا كنت تعاني من حساسية من الكاجو فمن الأفضل الابتعاد عن تناوله.ما هي أعراض حساسية الكاجو؟فيما يلي بعض أعراض الحساسية الناتجة عن تناول الكاجو :المغصالغثيان أو القيءوجع بطنصعوبة في البلعحكة في العينإسهالحكة في الحلق أو الفم أو الجلداحتقان الأنف / سيلان الأنفضيق في التنفسالحساسية المفرطةالاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول الكاجو أثناء الحمل ويمكن تناول الكاجو العادي وليس المملح وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه المكسرات، فتجنب الكاجو تمامًا. خلاف ذلك، قم بتضمينها في النظام الغذائي لفوائدها الصحية.