من مطبخ الشيف آسيا.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل



الكوسة بالبشاميل الكوسة بالبشاميل

الكوسة بالبشاميل من الاكلات المميزة بطعمها اللذيذ، وهي من الأكلات التي لا تنتشر بشكل كبير في المطبخ المصري، على الرغم من تميزها وقيمتها الغذائية العالية، كما أنها سهلة التحضير، ويمكن عملها في العزومات والمناسبات الخاصة.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة، ستبهر كل أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.





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مدة التحضير: 15 دقيقةمدة الطهي: 25 دقيقةتكفي لـ: 6 اشخاصمكونات الكوسة بالبشاميل:6 حبات كوسة، مقطعة شرائححبتين طماطم مقشرة ومقطعة مكعباتربع كوب بقدونس مفرومكوب عصير طماطمملعقتين كبيرتين صلصة طماطمملعقتين كبيرتين زيت4 فصوص ثوم، مفرومكوبين صلصة بشاميلملح وفلفلملعقة صغيرة بابريكانصف ملعقة صغيرة زنجبيلكوب جبنة موتزاريلامكعب مرق دجاج ماجيطريقة التحضير:يشوح الثوم بالزيت، ثم يضاف الطماطم والعصير والصلصة.يقلب الكل جيدا، ثم يبهر بالبهارات والبقدونستضاف الكوسة ويقلب الكل تقليبة سريعة، ويرفع على النار.تسكب الكوسة بقالب الفرن، ثم تغطى بصلصة البشاميليرش الوجه بالجبن الموتزاريلا، ثم تخبز في فرن حار مدة 25 دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبيتقدم ساخنة بالهنا والشفاشوربة الكوسة الصحيةوتقدم الشيف آسيا طريقة مختلفة لعمل الكوسة، وهي شوربة الكوسة الصحية، وهي من الاطباق عالية القيمة الغذائية، والمناسبة لهذه الأيام التي تكثر فيها الفيروسات، فشوربة الكوسة مقوية للجهاز المناعي.مدة التحضير: 10 دقيقةمدة الطهي: 25 دقيقةتكفي لـ 4 أشخاصالمكونات:6 حبات كوسة، مقشرة ومقطعة قطع صغيرةملعقتين كبيرتين زبدةحبة بصل صغيرة، مفرومةحزمة صغيرة إكليل الجبل، مفرومةفصين ثوم، مدقوقيننصف كوب جبن إيمنتال، مبشورملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أبيضنصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب4 أكواب مرق دجاجنصف كوب كريمة الطبخملعقة كبيرة دقيقطريقة عمل الديك الرومى فى المنزل.. أفضل من الجاهزطريقة عمل عجينة البيتزا في البيت زي الجاهزة والنتيجة مضمونةطريقة التحضير:تذاب الزبدة في وعاء عميق، ثم تقلى قطع الكوسة.تضاف نصف كمية إكليل الجبل، البصل، الثوم ثم يقلب الكل لاستخلاص النكهات القوية.يضاف الدقيق، ثم يضاف المرق تدريجيا مع التقليب المتواصل.تترك الشوربة على النار مدة 12 دقيقة.ترفع من على النار، ثم تطحن باستخدام المطحنة الكهربائية.تعاد مرّة أخرى على النار، ثم تضاف الكريمة والجبن.يضاف باقي إكليل الجبل، ثم تتبل الشوربة بالملح، الفلفل وجوزة الطيب قبل التقديم.وبالهنا والشفا.