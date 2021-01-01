من مطبخ الشيف آسيا.. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

الكوسة بالبشاميل
الكوسة بالبشاميل من الاكلات المميزة بطعمها اللذيذ، وهي من الأكلات التي لا تنتشر بشكل كبير في المطبخ المصري، على الرغم من تميزها وقيمتها الغذائية العالية، كما أنها سهلة التحضير، ويمكن عملها في العزومات والمناسبات الخاصة.
وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل، بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة، ستبهر كل أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.
مدة التحضير: 15 دقيقة
مدة الطهي: 25 دقيقة
تكفي لـ: 6 اشخاص
مكونات الكوسة بالبشاميل:
6 حبات كوسة، مقطعة شرائح
حبتين طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات
ربع كوب بقدونس مفروم
كوب عصير طماطم
ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم
ملعقتين كبيرتين زيت
4 فصوص ثوم، مفروم
كوبين صلصة بشاميل
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
كوب جبنة موتزاريلا
مكعب مرق دجاج ماجي
طريقة التحضير:
يشوح الثوم بالزيت، ثم يضاف الطماطم والعصير والصلصة.
يقلب الكل جيدا، ثم يبهر بالبهارات والبقدونس
تضاف الكوسة ويقلب الكل تقليبة سريعة، ويرفع على النار.
تسكب الكوسة بقالب الفرن، ثم تغطى بصلصة البشاميل
يرش الوجه بالجبن الموتزاريلا، ثم تخبز في فرن حار مدة 25 دقيقة الى ان تأخذ اللون الذهبي
تقدم ساخنة بالهنا والشفا
شوربة الكوسة الصحية
وتقدم الشيف آسيا طريقة مختلفة لعمل الكوسة، وهي شوربة الكوسة الصحية، وهي من الاطباق عالية القيمة الغذائية، والمناسبة لهذه الأيام التي تكثر فيها الفيروسات، فشوربة الكوسة مقوية للجهاز المناعي.
مدة التحضير: 10 دقيقة
مدة الطهي: 25 دقيقة
تكفي لـ 4 أشخاص
المكونات:
6 حبات كوسة، مقشرة ومقطعة قطع صغيرة
ملعقتين كبيرتين زبدة
حبة بصل صغيرة، مفرومة
حزمة صغيرة إكليل الجبل، مفرومة
فصين ثوم، مدقوقين
نصف كوب جبن إيمنتال، مبشور
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب
4 أكواب مرق دجاج
نصف كوب كريمة الطبخ
ملعقة كبيرة دقيق
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طريقة التحضير:
تذاب الزبدة في وعاء عميق، ثم تقلى قطع الكوسة.
تضاف نصف كمية إكليل الجبل، البصل، الثوم ثم يقلب الكل لاستخلاص النكهات القوية.
يضاف الدقيق، ثم يضاف المرق تدريجيا مع التقليب المتواصل.
تترك الشوربة على النار مدة 12 دقيقة.
ترفع من على النار، ثم تطحن باستخدام المطحنة الكهربائية.
تعاد مرّة أخرى على النار، ثم تضاف الكريمة والجبن.
يضاف باقي إكليل الجبل، ثم تتبل الشوربة بالملح، الفلفل وجوزة الطيب قبل التقديم.
وبالهنا والشفا.
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