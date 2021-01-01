وزير جيش الاحتلال يهدد: بضرب حزب الله

تحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، في مؤتمر ميونيخ للأمن القومي، عن المحادثات النووية في فيينا وإمكانية توقيع اتفاق جديد مع إيران، أشار إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين والإمارات العربية المتحدة في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية.
سيادة إسرائيل
وأشار جانتس أيضا إلى الأحداث في أنحاء لبنان قائلا: “إيران مسؤولة عن تسليح مبعوثيها في لبنان، وتقويض سيادة وحكم البلاد.. فقط هذا الأسبوع رأينا عدة محاولات من قبل حزب الله لانتهاك سيادة إسرائيل”.
وتابع: "في هذا السياق أقول بوضوح كبار شخصيات حزب الله مطلعون جيدًا على ضجيج محركات طائراتنا وقدراتها.. إذا طُلب منا الهجوم بقوة، فسنفعل ذلك ونلحق ضررا كبيرا بالتنظيم وستتحمل دولة لبنان المسؤولية. سنعمل في أي مكان إذا دعت الحاجة".
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