هاتاي سبور الذي يضم كهربا.. يخسر بثنائية أمام فنربخشة فى الدوري التركي



محمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم كهربا



شارك المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا فى خسارة فريقه هاتاي سبور ضد نظيره فنربخشة بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري التركي الممتاز.



وبدأ كهربا المباراة من على مقاعد البدلاء، لكنه شارك فى الدقيقة 61 من عمر المباراة بدلا من زميله سانت لويس، وقد ظهر كهربا بصورة إيجابية منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار.



وجاءت ثنائية فنربخشة عبر سرادار دورسون من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و81 على الترتيب.

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وبهذه النتيجة هاتاي سبور المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فنربخشة المركز الخامس برصيد 43 نقطة .وكان فريق هاتاي سبور فوزا صعبا على حساب جوزتبه بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي الممتاز.وشارك كهربا في المباراة الأخيرة للفريق في بطولة كأس تركيا للفريق أساسيا أمام أنطاليا سبور، واستمر حتى الدقيقة 67 قبل أن يقوم المدرب باستبداله بحثا عن حلول هجومية جديدة على أمل الحصول على نقاط المباراة والتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس تركيا.