هاتاي سبور الذي يضم كهربا.. يخسر بثنائية أمام فنربخشة فى الدوري التركي

شارك المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا فى خسارة فريقه هاتاي سبور ضد نظيره فنربخشة بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري التركي الممتاز.
وبدأ كهربا المباراة من على مقاعد البدلاء، لكنه شارك فى الدقيقة 61 من عمر المباراة بدلا من زميله سانت لويس، وقد ظهر كهربا بصورة إيجابية منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار.
وجاءت ثنائية فنربخشة عبر سرادار دورسون من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و81 على الترتيب.
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