اعرف أشهر خلطات العطارين بمحافظة بنى سويف



أشهر خلطات العطارين أشهر خلطات العطارين



قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أحد محال العطارة بمحافظة بنى سويف، عرض خلاله أهم وأشهر خلطات الأعشاب التى تستخدم للتخسيس وعلاج البرد ووجع المعدة والضغط المرتفع وتساقط الشعر.



وقال جمعة محمد، صاحب أحد محال العطارة لـ"اليوم السابع"، إن الدوم هو أحد أنواع الأعشاب الذى يستخدم لعلاج ارتفاع مستوى الضغط والحفاظ على انتظامه واستقراره، حيث يتم تناوله عن طريق غليه فى الماء الساخن أو نقعه فى الماء وتناوله بعد فترة ما، مشيرا إلى أنه يعد من الكنوز الطبيعية التى أوجدها الله، ومن المنتجات المميزة والمفيدة صحيا والرخيصة سعرا، حيث يبلغ سعر الكيلو منه 60 جنيها.



وأضاف أن زهرة البابونج من الأعشاب الطبيعية التى تستخدم لعلاج وجع المعدة، حيث يتم غليها فى الماء الساخن مع كمية من العسل ومن ثم تغطية المكونات قليلا وبعدها يتم تناولهم، مضيفا أن الزنجبيل يساعد بشكل كبير جدا فى علاج نزلات البرد، ويمكن خلط ملعقتين منه مع ملعقتين من القرفة وملعقة واحدة من الكركم للتخسيس وتقوية الجسد وجهاز المناعة.