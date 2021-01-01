الجيش الأوكرانى يعلن تعرض قواته لقصف مدفعى



الجيش الأوكرانى الجيش الأوكرانى

أعلن الجيش الأوكراني عن تعرض قواته لقصف مدفعي وبالهاون من مناطق الانفصاليين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت مراسلة العربية: إغلاق روسيا لمجالها الجوي فوق بحر آزوف سببه حشود أوكرانية قرب الحدود.



وفى وقت سابق قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميترى بيسكوف، "إن بلاده لم تكن البادئة بأي هجوم على مدى التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".



وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، "نذكّر بأن روسيا لم تهاجم أبدا أي أحد على مدار تاريخها، وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب، وعلى الغرب التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أحد ما؟".

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وتابع: "عندما يتصاعد التوتر في (دونباس) إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها"، مشيرا إلى أن الغرب لم يحث كييف قط على ضبط النفس.ولفت بيسكوف إلى الموقف البناء للرئيس بوتين خلال محادثاته مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا ونقله لمخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين.وفيما يتعلق برد فعل بوتين على الأنباء المتعلقة بمواعيد غزو أوكرانيا، قال بيسكوف:"إن الرئيس بوتين لا يهتم بالتقارير والتصريحات المتعلقة بتواريخ الغزو الروسي المزعومة لأوكرانيا، ولا يعير اهتماما لهذا الأمر"، مشيرا إلى أن هذه التصريحات استفزازية.وأكد المتحدث الصحفي للكرملين أن ظهور تواريخ ومواعيد مختلفة "للغزو الروسي على أوكرانيا" يدفع كييف إلى حل مشكلة دونباس بالقوة.