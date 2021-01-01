الجيش الأوكرانى يعلن تعرض قواته لقصف مدفعى

أعلن الجيش الأوكراني عن تعرض قواته لقصف مدفعي وبالهاون من مناطق الانفصاليين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت مراسلة العربية: إغلاق روسيا لمجالها الجوي فوق بحر آزوف سببه حشود أوكرانية قرب الحدود.
وفى وقت سابق قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميترى بيسكوف، "إن بلاده لم تكن البادئة بأي هجوم على مدى التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".
وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، "نذكّر بأن روسيا لم تهاجم أبدا أي أحد على مدار تاريخها، وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب، وعلى الغرب التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أحد ما؟".
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