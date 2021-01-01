المخابرات الأمريكية: الأوامر صدرت للقادة الروس لبدء غزو أوكرانيا

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صورة الخبر: المخابرات الأمريكية
المخابرات الأمريكية


ذكرت شبكة CBS الأمريكية عن المخابرات الأمريكية، تأكيدها أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوكرانيا ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات "مينسك".

وذكر بيان للرئاسة الروسية "الكرملين" - أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن بوتين أكد أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في "دونباس"، مشيرا إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل الأزمة في دونباس عسكريا.

وحول مطالب روسيا الأمنية، أشار بوتين إلى أن "على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعامل بجدية مع مطالب روسيا الأمنية، وتقديم إجابات موضوعية".

واتفق الرئيسان الروسي والفرنسي على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية، والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي.

المصدر: شبكة CBS الأمريكية

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