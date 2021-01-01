حقيقة حدوث هشاشة العظام فى سن مبكرة عند الأطفال



هشاشة العظام عند الأطفال هشاشة العظام عند الأطفال

هشاشة العظام هي حالة طبية تجعل العظام مسامية وضعيفة، وعلى الرغم من أن المرض يمكن أن يصيب أي فرد بغض النظر عن الجنس، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال.



وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) في الولايات المتحدة، تبدأ العظام في فقدان كثافتها في سن 30 إلى 40، ولكن مؤخرًا، حتى النساء دون سن الثلاثين وقعن أيضًا فريسة لهذه الحالة، ولكن يمكن حتى للأطفال والمراهقين الإصابة بهشاشة العظام أيضًا.



ما هو مرض هشاشة العظام عند الأطفال؟

تحدث هشاشة العظام عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 عامًا، ولكن يمكن أن تتطور في بعض الأحيان عند الأطفال الأصغر سنًا أثناء طفرات النمو لديهم.

قد يعجبك أيضا...

وفقا لتقرير موقع " healthsite ، هذه الحالة خطيرة لأنها تحدث عندما يبني الأطفال قوتهم العظمية، حيث يتم إنشاء 90% من كتلة العظام في سن 18 إلى 20 عامًا، لذا فإن فقدان كتلة العظام خلال سنوات بناء العظام الأولية يمكن أن يعرض المرء لخطر الإصابة بمضاعفات مثل الكسور.أنواع هشاشة العظام عند الأطفالهشاشة العظام الثانوية هي النوع الأكثر شيوعًا من هشاشة العظام عند الأطفال وعادة ما تحدث بسبب بعض الحالات الصحية مثل مرض السكري أو السرطان أو التهاب المفاصل عند الأطفال أو عوامل نمط الحياة، ويمكن أن تؤدي العلاجات الطبية المحددة مثل العلاج الكيميائي للسرطان أو الستيرويدات لالتهاب المفاصل إلى هشاشة العظام عند الأطفال.هشاشة العظام مجهولة السبب: هذا النوع أقل شيوعًا من هشاشة العظام عند الأحداث وهو أكثر شيوعًا عند الأولاد منه لدى الفتيات، عادة ما يبدأ هشاشة العظام مجهول السبب قبل سن البلوغ مباشرة، وهناك احتمالية أن تتعافى كثافة عظام الطفل على الأرجح خلال فترة البلوغ ولكنها لا تزال غير طبيعية كما كانت عندما تبلغ الكتلة العظمية ذروتها كشخص بالغ.علامات وأعراض هشاشة العظام عند الأطفاليمكن أن تتراوح علامات وأعراض هشاشة العظام عند الأطفال من ألم في أسفل الظهر والوركين والكاحلين والقدمين والركبتين، وصعوبة في المشي، وكسور في الكاحلين والقدمين والساقين.ويصعب تحديد هشاشة العظام عند الأطفال، ولهذا من الصعب تشخيص الحالة، يعد فحص كثافة العظام هو أفضل طريقة للكشف عن انخفاض كتلة كثافة العظام في وقت مبكر، ولكنه يحتاج إلى تفسير دقيق لإجراء تشخيص دقيق عند الأطفال، لذلك عادة ما يقوم الأطباء بتشخيص هشاشة العظام عند الأطفال عندما تظهر عليهم علامات الهيكل العظمي الهش، يمكن تحديد ذلك عندما ينكسر عظام الطفل دون سقوط حاد أو أي صدمة أخرى ويكون الطفل لديه درجة منخفضة من كثافة المعادن في العظام.بعض علامات الإنذار المبكر لاكتشافها:انحسار اللثة: يمكن أن يكون انحسار اللثة أحد العلامات المبكرة والأعراض الشائعة نسبيًا للعديد من الحالات مثل فقدان العظام.انخفاض قوة قبضة اليد: في هذه الظاهرة المرتبطة بانخفاض كثافة العظام، يتعرض المرء لقوة هبوط أكبر في القبضة، وهناك فرص عالية للسقوط والمعاناة من كسر هشاشة العظام.آلام وتشنجات العظام: غالبًا ما يتجاهل الناس آلام وتشنجات العضلات المزمنة ، ولكن يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة المعروفة لهشاشة العظام عند الأطفال.الأظافر الهشة: الأظافر الهشة تدل على انخفاض كثافة العظام أو ضعف صحة العظام.