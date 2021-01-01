هل تحتاج الحامل لإجراء أشعة الدوبلر أثناء فترة الحمل؟

أشعة دوبلر هى نوع من الموجات فوق الصوتية، وتستخدم الموجات الصوتية لقياس تدفق الدم عبر الأوعية الدموية، ويمكن استخدام دراسة تدفق دوبلر أثناء الحمل للتحقق من صحة الجنين، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء أشعة دوبلر، بحسب موقع جامعة "روشيستر" الأمريكية.
لماذا تحتاجين إلى أشعة دوبلر أثناء فترة الحمل؟
غالبًا ما تُستخدم دراسة تدفق دوبلر عندما يعاني الطفل من قيود النمو داخل الرحم (تأخر النمو داخل الرحم).
هذا عندما يكون الطفل أصغر من المعتاد بالنسبة لعدد أسابيع الحمل، قد تُظهر الأشكال الموجية عدم وجود ما يكفي من تدفق الدم في الأوعية السرية للطفل المصاب بتقييد نمو الجنين.
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