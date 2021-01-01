رفع أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة الأهلي الموسم الجديد

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يدرس مسئولو النادي الاهلي رفع اسمى ثنائي الفريق أكرم توفيق وعمار حمدى من قائمة المارد الأحمر للموسم المقبل، بسبب إصابة الرباط الصليبي التى تعرض لها الثنائي مؤخراً.



وأجرى أكرم توفيق جراحة الرابط الصليبي يوم 28 يناير الماضي بعدما تعرض لإصابة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.



كما سيُجرى عمار حمدي جراحة الرابط الصليبي خلال الساعات المقبلة بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال تواجد الأهلي مؤخراً بالإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي حصد فيها الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ الأهلي.

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ويبحث مسئولو الأهلي مع الجهازين الطبي والفني لفريق مدى جدوى قيد أكرم توفيق وعمار حمدي في قائمة الفريق التى سيتم قيدها خلال انتقالات الصيف المقبلة.ويتشاور مسئولو الأهلي في رفع الثنائي أكرم توفيق وعمار من القائمة فى الصيف لأن إصابتهما تحتاج قرابة التسعة أشهر حتى يعودا للمباريات أى أنهما سيكونا خارج حسابات الجهاز الفني حتى نوفمبر المقبل على أقل تقدير.وسيُحدد التقرير الخاص بثنائي الأهلي موقفهما من القيد في قائمة الفريق خلال الصيف المقبل لاسيما وأن هناك إتجاهاً لعدم قيدهما في الصيف وتأجيل هذا الأمر لإنتقالات يناير حتى يكتمل شفاؤهما بشكل تام.ومن المقرر أن يتم دراسة هذا الملف بعناية وإتخاذ القرار الأنسب للفريق خاصة وأن الاهلي سبق وأقدم على تصرف مُماثل ورفع اسماء بعض لاعبيه من قائمته لحين تماثلهما للشفاء وقيدهم مرة أخرى دون الإخلال بحقوق هؤلاء اللاعبين المادية أو المعنوية.