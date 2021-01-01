زيادة حرائق الغابات فى الأرجنتين.. فيديو

دمرت حرائق الغابات ما يقرب من 800 ألف هكتار من مقاطعة كورينتس فى شمال غرب الأرجنتين، وفقا لتقرير صادر عن المعهد الوطنى للتكنولوجيا الزراعية، التهمت النيران حوالى 785238 هكتارًا من الأراضى بسبب الحرائق، والتى تمثل 9 % من مساحة المقاطعة.
وأضاف المعهد أن الحرائق أثرت على قدر كبير من الحياة البرية فى شمال شرق البلاد.
ووفقا لموقع " يورو نيوز" هلكت العديد من الحيوانات بسبب النيران أو التسمم بالدخان، كما تم دهس عدة حيوانات أخرى على الطرق خلال محاولة السكان الهروب من الحرائق، وتواصل فرق الإطفاء عمليات إطفاء النيران التي خرجت عن السيطرة.
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