زيادة حرائق الغابات فى الأرجنتين.. فيديو



حرائق الغابات حرائق الغابات



دمرت حرائق الغابات ما يقرب من 800 ألف هكتار من مقاطعة كورينتس فى شمال غرب الأرجنتين، وفقا لتقرير صادر عن المعهد الوطنى للتكنولوجيا الزراعية، التهمت النيران حوالى 785238 هكتارًا من الأراضى بسبب الحرائق، والتى تمثل 9 % من مساحة المقاطعة.



وأضاف المعهد أن الحرائق أثرت على قدر كبير من الحياة البرية فى شمال شرق البلاد.



ووفقا لموقع " يورو نيوز" هلكت العديد من الحيوانات بسبب النيران أو التسمم بالدخان، كما تم دهس عدة حيوانات أخرى على الطرق خلال محاولة السكان الهروب من الحرائق، وتواصل فرق الإطفاء عمليات إطفاء النيران التي خرجت عن السيطرة.

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حرائقحرائقوأعلن حاكم كورينتس جوستافو فالديس هذه المنطقة "منطقة كارثة بيئية"، مشيرا إلى أن الضرر الذى يلحق بالنباتات والحيوانات فى تلك المقاطعة يعتبر كارثة بمعنى الكلمة، حيث فقدنا آلاف الحيوانات المحلية فى جميع مصبات الأنهار فى إيبريا كانوا يحاولون الهروب من النيران، حسبما نقلت صحيفة "الناثيون" الأرجنتينية.وأشار فالديس، فى مؤتمر صحفى، إلى أنه "لا يزال لدينا 17 حريقا نشطا فى المحافظة بأكملها"، وهى حوادث "يخوضها أكثر من 2600 من رجال الإطفاء "، وكثير منهم فى حدود قواتهم بعد عدة أيام من مكافحة الحريق.