استخدامات تقنية الهولوجرام Hololgram؟



الهولوجرام الهولوجرام

تُعتبر تقنية الهولوجرام -إلى جانب تقنية الواقع الافتراضي وتقنية الواقع المعزز- من التقنيات التي صنعت ثورة في عالم التصوير، ولكن تقنية الهولوجرام بالتحديد أظهرت قدرة كبيرة على تجسيد الأجسام، ولكن فكرة هذه التقنية ليست جديدة بالمرة، فقد طُرحت الفكرة في عام 1951 من قِبل عالم الفيزياء ومهندس الكهرباء دينيس غابور؛ ولكن استحال تطبيق نظريته لأنها كانت تعتمد على التداخل بين الإلكترونات في حين أن التصوير مبنٍ على أساس الضوء، ولم يتم التطبيق العملي للنظرية حتى عام 1960 حين اخترع العالم الأمريكي غوردن غولد شعاع الليزر.



ما هي تقنية الهولوجرام؟

يطلق عليها أحيانًا اسم “التصوير التجسمي” Hologram وأصل المصطلح يوناني نتج من دمج كلمتي “Holos” التي تعني “كامل” و”Grama” بمعنى “رسالة” لينتج مصطلح بمعنى الرسالة الكاملة أو الصورة الكاملة، وهي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد وذلك باستخدام تقنية الليزر تظهر للعلن ويمكن أن تكون بنفس أبعاد الصورة الحقيقية طولًا وعرضًا وارتفاعًا.



كيف يعمل الهولوجرام؟

أهم العناصر المنتجة لصورة الهولوجرام هو ضوء الليزر، ويعمل إلى جانب مجموعة من العناصر مثل المرايا العاكسة، ووسط عبارة عن طبقة رقيقة تستقبل ضوء الليزر، ويتم إصدار شعاعين من الليزر؛ الأول رئيسي يتم من خلاله قياس نسبة الاختلاف مع شعاع ثانٍ، ويتم إصدار شعاع آخر من الليزر يسقط على الجسم المراد إنتاجه بتقنية الهولوجرام، وينعكس الشعاع الثاني من على الجسم إلى المرايا العاكسة عدة مرات حتى يصل إلى الوسط.

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والفرق في التوقيت بين وصول الشعاعين يصنع فرقًا في مسار الشعاعات؛ ما يُحدث تداخلًا بينهما عند الوصول إلى الوسط، الشي الذي ينتج بقعًا مضيئة وأخرى مظلمة تمثل صورة الجسم المراد تصويره كما يحدث في عملية التصوير الفوتوغرافي، وبذلك نكون قد حصلنا على إضاءة وألوان الجسم، ويتبقى جانب العمق الذي ينتجه الهولوجرام.في المرحلة الأخيرة يتم إنزال شعاع الليزر الأصلي على الوسط من دون أن يتقاطع مع الشعاع الآخر، فنزول الشعاع على الوسط بعد طبع الصورة الناتجة من الشعاع الأول ينتج صورة مجسمة في الجانب الآخر من الوسط بتقنية الهولوجرام.الفرق بين الهولوجرام والتصوير ثلاثي الأبعاد 3Dتختلف التقنيتان عن بعضهما كليًا، ففي عملية التصوير ثلاثي الأبعاد 3D يتم تصوير الجسم بكاميرتين مختلفتين من اتجاهين مختلفين ومن خلال النظارات ثلاثية الأبعاد يتم بث صورة كل كاميرا واحدة من العينين لتظهر الصورة النهائية مجسمة ثلاثية الأبعاد، ولكن تبقى المشكلة الكبرى اننا إذا نظرنا للصورة من زاوية أخرى لا نحس بواقعية الصورة كما في الطبيعة.الفرق بين الهولوجرام وتقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز:يختلف الهولوجرام عن تقنيتي الواقع الإفتراضي والمعزز في عدم استخدامه نظارات لعرض الصورة التي يتم إنتاجها، ويقوم مبدأ الواقع الافتراضي على مفهوم نقل المتلقي إلى عالم آخر غير العالم الحقيقي الذي يعيش فيه بصنع بيئة جديدة؛ من خلال النظارات التي تستخدمها تقنية الواقع الافتراضي، وتعمل تقنية الواقع المعزز على تعزيز الواقع الحقيقي ببعض الإضافات الرقمية التي تظهر على الشاشة ولكن لا تحتاج إلى نقل المتلقي من مكانه، فالإضافات تظهر على الشاشة.وفي التقنيتين السابقتين تكون التجربة فردية للمستخدمين كما في السماعات والنظارات في تقنية الواقع الافتراضي، والهواتف في تقنية الواقع المعزز، أما في تقنية الهولوجرام فتكون التجربة جماعية؛ حيث يتم حضور عروض المسرحيات والأغاني على المسرح، ويمكن للجمهور مشاهدة عرض الهولوجرام من زوايا مختلفة يختلف فيها المشهد باختلاف زاوية الرؤية.استخدامات تقنية الهولوجرامالمجال الطبي: بالإضافة للصور التي يتم إنتاجها بواسطة الرنين المغناطيسي والمسح بالموجات الصوتية يتم الاستفادة من تقنية الهولوجرام في عرض صور ثلاثية الأبعاد تكون بالتأكيد أكثر فاعلية في عملية التشخيص.الاستخدامات العسكرية: يمكن الاستفادة من تقنية الهولوجرام في عرض تضاريس المناطق التي من المحتمل أن يتواجد فيها الجنود للمساعدة في عمليات التدريبات العسكرية.مكافحة الاحتيال: يتم وضع صور تم صنعها بواسطة الهولوجرام ووضعها على النقود الورقية وبطاقات الائتمان، هذه الصور يتغير شكلها بتغيير زاوية الرؤية كما في بعض صور العملات الورقية.الفنون: وتعد من أمتع أستخدامات تقنية الهولوجرام؛ حيث انخرط كثير من الفنان في تصوير أعمالهم عبرها وتم تجسيد الكثير من الأعمال الفنية القديمة وتقديمها للمتلقين في عروض مسرحية، ومن الأمثلة على ذلك: معرض الصور الذي أقيم في وسط مدينة لندن.