قرب انطلاق لعبة الفيديو الأشهر Final Fantasy 16



Final Fantasy 16 Final Fantasy 16

كشفت تسريبات جديدة عن قرب إنطلاق النسخة الجديدة للعبة الفيديو الشهيرة وهى Final Fantasy 16 والتى طال إنتظارها منذ أن كثرت الشائعات حول إطلاقها منذ عامين، في سبتمبر عام 2020، على أجهزة بلاي ستيشن.



ويبدو أن لعبة الفيديو الأشهرFinal Fantasy تعمل حاليا على إطلاق النسخة الجديدة Final Fantasy 16 حيث تم الكشف عن أن مترجم Prolific Square Enix كوجي فوكس يعمل حاليا على إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة.



وبحسب موقع Gamepur فإن تسريبات من داخل الشركة نفسها تؤكد أن لعبة Final Fantasy 16 ربما ستنطلق في في شهر أبريل العام الحالي أو قد تتأخر لشهر يونيو القادم، كما ستحصل على عدد من الميزات في الفترة القادمة حيث ستشهد اللعبة تطويرا كبيرا للغاية.



وأثناء عرض داخل الشركة تم مشاهدة النسخة التجريبية من لعبة Final Fantasy 16 القادمة كشف فريق العلم أن كوجي فوكس يعمل حاليًا على Final Fantasy 16 ، وأن الشركة ستبدأ في إطلاق العروض الترويجية للعبة قريبا.

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ومن المقرر أن يتم إطلاق لعبة الفيديو Final Fantasy 16 الجديدة على أجهزة بلاي ستشن 5 ولكن ليس من المعروف حتى الآن إذا كانت ستتيحها الشركة على أجهزة بلاي ستيشن 4 أم لا، ولكن قد تنطلق اللعبة على عدد من منصات ألعاب الفيديو مثل Nintendo Switch أو أجهزة إكس بوكس.وقالت شركة Square Enix المطورة للعبةFinal Fantasy 16 أن اللعبة ستكون حصرية على منصات بلاي ستيشن، ومع ذلك ، فإن إصدار نسخة منها للكمبيوتر الشخصي ليس واردًا على الإطلاق.