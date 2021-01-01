شريحة eSIM والهواتف التى تعمل بها.كل ما تريد معرفته

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من المعروف الهواتف الذكية التي لا تحتوي على شريحة SIM لا يمكنها إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية عادية على الشبكة الخلوية، كما يمكن أن تحل تطبيقات المراسلة الآمنة محل هذه الوظيفة من خلال الاستفادة من شبكة الواى فاى WiFi، ولكن لا يمكن للهواتف الاتصال بخدمات الطوارئ بدون خطة خدمة الهواتف، لكن هناك عدد من الهواتف الذكية التى تعمل بشريحة eSIM .



وبحسب موقع Gotta Be Mobile فإنه يمكن إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو من خلال تطبيقات الدردشة المختلفة، وكذلك تصفح الويب، ثم الاتصال بالإنترنت لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك ، وتحميل التطبيقات المختلفة وذلك بدون وجود أى اتصال شريحة SIM على الإطلاق في هاتفك الذكي وذلك من خلال عدد من الخطوات.



كيفية استخدام هواتف أندرويد بدون بطاقة SIM

من أجل استخدام هواتف أندرويد بدون خطة خلوية نشطة ، هي تنشيط جهازك دون استخدام بطاقة SIM.

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عندما تبدأ في إعداد هاتفك الأندرويد أو إعادة ضبط المصنع ، سيطالبك بإدخال بطاقة SIM ، ولكن في معظم هواتف الأندرويد ، يمكنك تخطي مطالبة "إدخال بطاقة SIM" وإكمال عملية الإعداد.اضغط على زر الطاقة لبدء تشغيل الهاتف ثم رفض مطالبة "إدخال بطاقة SIM" ثم حدد اللغة ثم حدد شبكة WiFi ثم أدخل كلمة مرور شبكة واى فاى، ثم ابدأ في تشغيل التطبيقات المختلفة واستخدام الويب.هواتف بدون مدخل بطاقات SIMوتعتبر جميع الهواتف التى لا تحتوى على بطاقات SIM لا يمكنها بأى شكل تشغيل شبكة المكالمة الخلوية العادية وإجراء المكالمات عبر شبكات الإتصالات وإنما يمكنها الاتصال فقط بشبكة الواى فاى والإنترنت، كما أنها لا يمكنها إنشاء حساب جديد على تطبيقات مثل واتسآب وسيجنال لأول مرة حيث تتطلب هذه الهواتف وجود شريحة SIM لارسال كود التطبيق عليه.ماهي الشريحة الإلكترونية eSIM بديل بطاقات SIMعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الهواتف لا تدعم eSIM ، إلا أنها مسألة وقت فقط قبل أن تعتمد العديد من الهواتف الذكية بطاقات SIM الإلكترونية مما يلغي الحاجة إلى وجود بطاقة SIM.وتعد شريحة eSIM في الأساس شريحة صغيرة داخل هاتفك وتعمل بطريقة مشابهة لشريحة NFC المستخدمة في تقنيات الدفع مثل Apple Pay و Google Pay.ويجلب استخدام eSIM عددًا من المزايا لمصنعي الهواتف والشبكات ، ولكن هناك أيضًا بعض المزايا منها أنه يمكنك الحصول على خطط من أكثر من شبكة مخزنة على eSIM.لذلك يمكنك استخدام رقم واحد للعمل ورقم آخر للمكالمات الشخصية أو لديك شريحة بيانات للتجوال لاستخدامها في دولة أخرى، كما يمكنك حتى أن يكون لديك خطط صوت وبيانات منفصلة تمامًا.ما هى الهواتف التى تدعم شريحة eSIM ؟وظهر أول هاتف يعمل بنظام eSIM فقط لأول مرة في شكل هاتف Motorola Razr القابل للطي لكن الاتجاه الحالي هو بالتأكيد للهواتف التي تدعم eSIM جنبًا إلى جنب مع بطاقة SIM القياسية.وتحولت شركة آبل إلى شريحة eSIM لأجهزة iPad Pro و Apple Watch Series 3 و Watch Series 4 و Series 5 بالإضافة إلى دعم بطاقة SIM المزدوجة لأجهزة iPhone XS و XS Max و iPhone XR بالإضافة إلى سلسلة iPhone 11 و iPhone 12.ويدعم هاتف Pixel 2 من شركة جوجل أيضًا eSIM ولكنه كان يُستخدم في الأصل فقط في الولايات المتحدة مع Google Fi من Google.، كما تعمل هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL و Pixel 4 و Pixel 4 XL بالإضافة إلى أحدث هاتف Pixel 4a، كما تحتوي هواتف Galaxy S20 و S20 + و S20 Ultra أيضًا على شريحة eSIM.