انتحار مراهق بسبب لعبة فيديو شهيرة.تكنولوجيابعد إعلان حظرها بأيام..

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انتحر صبيا يبلغ من العمر 14 عاما يعيش في مدينة مومباي بالهند، اثر تعلقه الشديد بـ لعبة فيديو شهيرة، بعد أيام من إعلان حكومة دولته حظر اللعبة بشكل رسمي داخل حدودها لأسباب تتعلق بأمن البيانات.



وحسبما ذكر موقع "newsdailytech"، ظهرت العديد من حالات الوفيات المؤسفة خلال السنوات الأخيرة، المتعلقة بإدمان الألعاب عبر الإنترنت، ومؤخرا كشفت الشرطة الهندية عن وقوع حادثة أخرى كان ورائها لعبة فيديو مخصصة للهواتف الذكية، بعد أن شنق مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما يعيش في مومباي بالهند، نفسه بسبب إدمانه على لعبة الفيديو Garena Free Fire.



لعبة فيديو شهيرة تدفع شاب مراهق للانتحار

ووفقا للتقرير، يقال إن الصبى اقدم على الانتحار نتيجة لإدمان الألعاب، حيث كان مدمنا على لعبة باتل رويال Garena Free Fire التي تم حظرها قبل أيام في الهند.

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وفي الوقت الحالى، تعمل شرطة مدينة مومباي الهندية على التحقيق في الواقعة لمعرفة الظروف التي دعت المراهق لإنهاء حياته، لاكتشاف ما إذا كان الأمر متعلقاً باللعبة وأنها السبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المتطرفة.وبحسب تقرير شرطة مومباي، تلقى والد الضحية، الذي يعمل كمصمم خاص، اتصالا من ابنه يوم الأحد الماضي، الساعة 7 مساءا، لكنه لم يستطع الرد على المكالمة لأنه كان مسافرا مع زوجته، وعندما عاود الاتصال بابنه بعد بضع دقائق، لم يرد الصبي على المكالمة.وعند عودتهما إلى المنزل، لاحظا الوالدين أن غرفة ابنهما مقفلة، مما اضطر الأب لكسر الزجاج الموجود أعلى الباب لفتحه، ليجد ابنه ميتا في الغرفة، وقام بإبلاغ الشرطة التي أرسلت بدورها المراهق المنتحر إلى مستشفى KEM من أجل تشريح جثته.وصرح نائب مفوض شرطة مدينة مومباي إن التحريات الأولية كشفت أن الفتى كان مدمنا على لعبة فري فاير Free Fire الشهيرة، ولكن لم يكشف التحقيق الأولى ما دفعه لاتخاذ خطوة الانتحار.وذكرت الشرطة الهندية بأن المراهق كان من مدمني لعبة الرويال باتيل التي تمارس عبر الإنترنت بشكل جماعي، لذا تسعى الشرطة إلى معرفة من هم أصدقاؤه في اللعبة ومن الذين كانوا يلعبون معه للتأكد من حدوث أي شيء أثناء اللعبة التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة، بعد أن أرسلت هاتف الصبي إلى المختبر الجنائي لاستخراج بياناته، بينما كشفت النتائج الأولية أن الفتى تصفح المواقع الإلكترونية ذات الصلة بلعبة Free Fire.الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية قامت بفرض حظر على 54 تطبيقا صينيا جديدا، ومن بين هذه التطبيقات كانت لعبة فري فاير Free Fire، التابع لشركة جارينا، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، مع استمرار التوتر الجيوسياسي بين الهند والصين.وتعد لعبة فري فاير Free Fire، واحدة من أكثر الألعاب التي تم تنزيلها في الهند العام الماضي، وشغلت المساحة التي تركتها اللعبة الصينية الأشهر ببجي PUBG Mobile، والتي أضافتها الحكومة الهندية إلى قائمة حظرها في سبتمبر 2020، وتمت إزالة التطبيق بالفعل من متجر Google Play ومتجر التطبيقات في الهند بموجب المادة 69A من قانون تكنولوجيا المعلومات.