أقوى 10 جيوش فى "الناتو" وترتيبها عالميا



الناتو الناتو



مع تصاعد نغمة الحرب بين روسيا من ناحية وأمريكا وحلف الناتو من جهة أخرى، فيجب أن نعرف ما هو حلف الناتو وما هى القدرات العسكرية للدول الأعضاء فى الحلف ونقدم لكم فى التقرير التالى بحسب "سبوتنيك" أهم المعلومات عن حلف الناتو والدول الأعضاء بالحلف والترتيب العالمى لجيوش دول حلف الناتو على النحو التالى:



يتكون حلف شمال الأطلسى "الناتو" من 30 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعد جيشها أضخم الجيوش المشاركة فى الحلف، ويصنف "الناتو" بأنه أضخم تحالف عسكري في العالم في الوقت الحالى، إلا أن تجربته في أفغانستان، التى استمرت نحو 20 عاما دون أن تحقق أهدافها، تثير تساؤلات حول قدرة الحلف على إحراز نجاحات عسكرية فى المستقبل.



وأورد الموقع الرسمي لحلف "الناتو" قائمة بالدول الأعضاء في الحلف، بينما يرصد موقع "جلوبال فاير بور" الأمريكي الترتيب العالمي لأقوى 10 جيوش منها وأبرز الأسلحة التي يمتلكها في البر والبحر والجو.





الجيش الأمريكى: رقم 1 عالميا.



يمتلك 13 ألف و247 طائرة، و6 آلاف و612 دبابة، و45 ألف و193 مدرعة، وألف و498 مدفعا ذاتي الحركة، وألف 339 مدفعا ميدانيا، وألف و366 راجمة صواريخ، بينما يتكون الأسطول الحربي من 484 وحدة بحرية.



الجيش الفرنسى: رقم 7 عالميا.



يمتلك ألف و55 طائرة و406 دبابة و6 آلاف و558 مدرعة و109 مدافع ذاتية الحركة و105 مدافع ميدانية و13 راجمة صواريخ، ويتكون أسطوله الحربي من 180 وحدة بحرية.



الجيش البريطانى: رقم 8 عالميا.



يمتلك 693 طائرة حربية و227 دبابة و5 آلاف و15 مدرعة و89 مدفعا ذاتي الحركة و126 مدفعا ميدانيا و44 راجمة صواريخ، ويتكون أسطوله الحربي من 75 وحدة بحرية.



الجيش الإيطالى: رقم 11 عالميا.



يمتلك 862 طائرة حربية و200 دبابة و6 آلاف و908 مدرعة و54 مدفعا ذاتي الحركة و108 مدفعا ميدانيا و21 راجمة صواريخ ويتكون أسطوله الحربي من 184 وحدة بحرية.



الجيش الألمانى: رقم 16 عالميا.



يمتلك 617 طائرة و266 دبابة و9 آلاف و217 مدرعة و121 مدفعا ذاتي الحركة و38 راجمة صواريخ، ويتكون أسطوله الحربي من 80 وحدة بحرية.



الجيش الإسبانى: رقم 19 عالميا.



يمتلك 503 طائرة حربية و327 دبابة و5 آلاف و33 مدرعة و96 مدفعا ذاتي الحركة و140 مدفعا ميدانيا، ويتكون أسطوله الحربي من 139 وحدة بحرية.



الجيش الكندى: رقم 23 عالميا.



يمتلك 380 طائرة حربية و82 دبابة وألف و534 مدرعة و163 مدفعا ميدانيا، ويتكون أسطوله الحربي من 61 وحدة بحرية.



الجيش البولندى: رقم 24 عالميا.



يمتلك 452 طائرة حربية و863 دبابة و4 آلاف و786 مدرعة و609 مدففع ذاتية الحركة و197 راجمة صواريخ.



الجيش اليونانى: رقم 27 عالميا



يمتلك 633 طائرة حربية وألف 243 دبابة و6 آلاف و134 مدرعة و590 مدفعا ذاتي الحركة و669 مدفعا ميدانيا و147 راجمة صواريخ، ويتكون أسطوله الحربي من 120 وحدة بحرية.



ما هى الدول الأعضاء فى الحلف؟



يشمل الحلف 30 دولة ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1949 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلى قائمة بأسماء الدول الأعضاء، وفقا للموقع الرسمى للحلف:



1.الولايات المتحدة الأمريكية.

2.المملكة المتحدة.

3.البرتغال.

4.النرويج.

5.هولندا.

6.لوكسمبرج.

7.إيطاليا.

8.أيسلندا.

9.فرنسا.

10.الدنمارك.

11.كندا.

12.بلجيكا.

13.اليونان.

14.تركيا.

15.ألمانيا.

16.إسبانيا.

17.التشيك.

18.هنغاريا (المجر).

19.بولندا.

20.بلغاريا.

21.إستونيا.

22.لاتفيا.

23.ليتوانيا.

24.رومانيا.

25.سلوفاكيا.

26.سلوفينيا.

27.ألبانيا.

28.كرواتيا.

29.الجبل الأسود.

30.مقدونيا الشمالية.



ما هى المبادئ التى يقوم عليها "الناتو"؟



تلتزم الدول الأعضاء فى حلف "الناتو" بتنفيذ المبادئ السياسية والعسكرية للحلف وأبرزها البند الخامس للدفاع المشترك، الذي يلزم كل دولة عضو بالمشاركة في الحرب مع أي دولة أخرى تتعرض لاعتداء.



وكانت أول مرة يتم فيها تفعيل البند الخامس لحلف "الناتو" عقب هجمات الحادي عشر من سبتمرعام 2001، عندما تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لهجمات إرهابية.



ورغم ذلك فلم يحقق الحلف نجاحا يذكر في حربه التي خاضها في أفغانستان، حيث انسحب منها بعد 20 عاما دون أن يتمكن من الإطاحة بحركة طالبان (تخضع حركة طالبان لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية)، التي عادت إلى السلطة بعد انسحاب "الناتو" بقيادة أمريكا منها.

