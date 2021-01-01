نصائح مهمة لتحسين وإطالة عمر بطارية هاتف آيفون

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عملت شركة آبل Apple، على تحسين عمر بطارية هواتف آيفون مع كل إصدار متتالٍ، ولكن بالرغم من ذلك، فإن طاقة معظم هذه الأجهزة لا يمكنها الاستمرار في العمل طوال اليوم بشحنة واحدة.



فإذا كنت أحد مالكي أجهزة آيفون من آبل، وتعاني من نفاد بطارية هاتفك بسرعة كبيرة، وتكافح من أجل الحفاظ على طاقة خلال اليوم دون توصيلها بالشاحن بشكل متكرر، يمكنك اتباع بعض النصائح المهمة لإطالة عمر بطارية هاتفك الآيفون، بحسب ما ذكره موقع "businessinsider".



نصائح تساعدك على إطالة عمر بطارية هاتفك الآيفون

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أولا: قم بإعادة تشغيل هاتفك:توجد العديد من المشكلات المزمنة التي يمكن أن تستنزف بطاريتك بشكل روتيني، فقد تبدأ بطارية هاتفك بشكل غير متوقع في النفاد بسرعة، أو قد ترتفع درجة حرارة جهازك، فإذا كان هذا سلوكا غير معتاد لهاتفك، أعد تشغيل جهاز آيفون الخاص بك عن طريق إيقاف تشغيل هاتفك والانتظار بضع دقائق، ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصلاح جميع المشكلات في البرنامج وسيعود الهاتف إلى طبيعته.ثانيا: التحقق من صحة البطارية:إذا كانت بطارية آيفون تضعف بشكل ملحوظ، لدرجة أنه لم تعد تدوم بشحنة واحدة طوال اليوم، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها، خاصة إذا كان عمر هاتفك يزيد على العامين، وللتحقق من صحة بطارية هاتفك، افتح تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق البطارية، اضغط على Battery Health، قم بعد ذلك بزيارة أقرب مركز صيانة لاستبدال البطارية مجانا.ثالثا: توقف عن استخدام التطبيقات التي تستهلك الكثير من الطاقة:بعض التطبيقات تستهلك الكثير من الطاقة، ويمكن أن يؤدي استخدامها بشكل متكرر إلى نفاد طاقة البطارية بسرعة، ولمعرفة التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من طاقة هاتفك، اذهب إلى تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق خيار البطارية، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة التطبيقات، ويمكنك معرفة التطبيقات التي تستهلك طاقة بطاريتك بشكل أسرع.رابعا: قم بتحديث تطبيقاتك:لا يتعين عليك إلغاء تثبيت التطبيق أو التوقف عن استخدامه لمجرد أنه يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، ففي بعض الحالات، قد تعمل التطبيقات بشكل أفضل إذا كانت محدثة، بمعنى آخر، حيث يمكن أن تستنزف التطبيقات غير المحدثة بطارية هاتفك بسرعة.خامسا: تحكم في مستوى سطوع هاتفك:يمكن لدرجة سطوع الشاشة أن تجعل بطارية آيفون تنفد بسرعة، لذا فإن إبقاء درجة سطوع الشاشة بنسبة أقل أو معتمة بقدر ما تستطيع عيناك تحمله، قم بسحب لوحة التحكم من أعلى يمين الشاشة واسحب شريط تمرير السطوع لأسفل، يمكنك تعطيل قدرة آيفون على ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا استجابة للإضاءة المحيطة.سادسا: قم بتعطيل خدمات الموقع الخاصة بـ آيفون:خدمات الموقع التي تتيح لتطبيقاتك معرفة موقعك الحالي، حتى تتمكن من تقديم معلومات وميزات ملائمة خاصة بالموقع، ولكن يمكن لهذه الميزة أن تستنزف أيضا طاقة بطارية هاتفك بسرعة، إذا لم تكن بحاجة إلى استخدام خدمات الموقع، قم بإيقاف تشغيلها.