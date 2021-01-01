Nubia Z40 Pro أول هاتف بواجهة MyOS 12



Nubia Z40 Pro Nubia Z40 Pro

قدمت شركة نوبيا Nubia، مؤخرا، هواتف ذكية جديدة لقطاع الألعاب التي يطلق عليها اسم Red Magic 7، والآن، تتحضر الشركة الصينية لإطلاق هاتف رائد تقليدي ضمن سلسلة Nubia Z40.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أكدت شركة نوبيا عبر إعلان تشويقي جديد، على أن هاتف Nubia Z40 Pro سيكون أول جهاز يتم تشغيله بواجهة المستخدم MyOS 12، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.



وزودت نوبيا واجهة المستخدم MyOS 12 الجديدة، ببعض المميزات المفيدة، مع تحديث لمعايير الحماية والآمان وبعض الرسوم المتحركة.

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أوضحت نوبيا عبر المنشور التشويقي على شبكة التواصل Weibo، المميزات التي سيحصل عليها هاتف Nubia Z40 Pro، بفضل واجهة المستخدم الجديدة MyOS 12، والتي تشمل محرك Lingxi Motion، صفحة رئيسية تدعم التخصيص، شاشة قفل جديدة، ومزايا خاصة لحماية الخصوصية.ومن المقرر أن تعلن نوبيا عن هاتف Nubia Z40 Pro، عبر حدثا افتراضيا المقرر عقده في 25 فبراير الجاري، ويوضح الإعلان تشويقي أن واجهة MyOS 12 ستأتي بتجربة جديدة في العرض بكامل الشاشة.المواصفات والميزات المزعومة لهاتف نوبيا Nubia Z40 Proوتشير التسريبات أن هاتف نوبيا القادم Nubia Z40 Pro، سيعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1، تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الهاتف سيكون أحد أفضل الهواتف الذكية الرائدة في السوق حيث سيقدم أداء مشابه لأداء الهواتف الرائدة الحديثة مثل Xiaomi 12 و Realme GT 2 Pro.وكما تركز شركة نوبيا على قسم الكاميرا والقدرات التصويرية الخاصة بالهاتف الرائد، حيث سيأتي Nubia Z40 Pro، بعدسات تدعم بعد بؤري 35 ملميتر، وسيضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية.وسيتميز هاتف نوبيا Nubia Z40 Pro بشاشة منحنية مع فتحة ثقب محاذية للوسط، وسيباع الهاتف في خيارين من الألوان هما: الأسود والأبيض، وسيدعم الهاتف الشحن بقدرة 135 وات ولكن سيتم شرائه بشكل منفصل، كما سيدعم الهاتف الشحن المغناطيسي اللاسلكي.