ماهي عصابة المعادي التي خطفت سيدة ثرية |فيديوجراف



عصابة المعادي عصابة المعادي



تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أفراد عصابة المعادي بعد ثبوت ضلوعهم في حادث خطف سيدة ومساومة أسرتها على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.



ضبط عصابة المعادي

وتلقى قسم شرطة المعادي من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" ومقيمة بدائرة قسم المعادي، حيث قررت أنه حضر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، له معلومات جنائية " ويعمل سائق لدى (شقيقتها، مقيمة بدائرة القسم) وأفاد بأنه حال سيره وبصحبته الأخيرة بدائرة قسم المعادي بالسيارة قيادته "ملك الأخيرة" فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين، قاموا باستيقافهما واصطحابهما داخل السيارة قيادته كرهاً عنهما وتوجهوا لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان.



مباحث القاهرة تكشف الجريمة

وأضاف السائق في معرض حديثه عن حادث خطف السيدة الثرية على يد عصابة المعادي، أنهم قاموا باحتجاز شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح المجني عليها، فقامت بتسليمه المبلغ المالي، وعقب تسلّمهم المبلغ المالي قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين نجل شقيقتها.

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وللمزيد حول حادث خطف سيدة على يد عصابة المعادي وتفاصيل الإيقاع بجميع أفراد عصابة المعادي بخطة مباحث القاهرة شاهد الفيديوجراف التالي: