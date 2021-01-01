التحديث التجريبي Realme UI 3.0 يصل للهاتف Realme C25



Realme C25 Realme C25

تعمل حاليا، شركة ريلمي، على إطلاق تحديث، Realme UI 3.0 التجريبي، لأكبر عدد ممكن، من هواتفها الذكية، حيث أعلنت اليوم، عن وصول، التحديث التجريبي، الذي يستند على، نظام Android 12، للهاتف Realme C25، الذي وصل، في الربع الأول، من العام الماضي، 2021، ويعتبر هذا الهاتف، من أول الهواتف الاقتصادية، التي تحصل على التحديث، من الشركة الصينية، مع العلم بأنه، سيكون هناك، عدد محدود، من المقاعد المتاحة، للمشاركة في، برنامج الوصول المبكر، من التحديث التجريبي.



يمكن الآن، لمستخدمي الهاتف، Realme C25، المشاركة في، برنامج الوصول المبكر، من واجهة، Realme UI 3.0، التي تستند على، نظام Android 12، ولكن قبل التقديم، تأكد من أن، هاتفك الذكي، محدث إلى، آخر إصدار، والذي يحمل رقم، RMX3193_11.A.25، أو RMX3193_11.A.26، وأيضا، تأكد من أن، بطارية هاتفك، بها 60%، على الأقل، وأن هاتفك، متصل بشكبة واي فاي، لأن حجم التحديث كبير، ويتطلب مساحة فارغة، لا تقل عن، 10 جيجا بايت، من السعة التخزينية، وعلاوة على ذلك، فإن شركة ريلمي، لم تحدد، موعدا نهائيا، لانتهاء، برنامج الوصول المبكر، ولكن لديها، عدد محدود من، المقاعد المتاحة، لذلك سيتوجب عليك، الإسراع في المشاركة، إذا كنت تريد، الاطّلاع على، مميزات واجهة المستخدم، الأحدث من ريلي، ومميزات نظام التشغيل، الأحدث من جوجل.



تحديث Realme UI 3.0 التجريبي يصل للهاتف Realme C25

ويمكنك الاشتراك، في برنامج الوصول المبكر، من واجهة، Realme UI 3.0، التي تستند إلى، نظام Android 12، عن طريق، فتح تطبيق الإعدادات، من جهازك، والضغط على، قائمة تحديث البرنامج، ومن هناك، اضغط على، رمز الإعدادات، الموجودة في، أعلى الزاوية اليمين، ومن الخيارات التي، ستظهر أمامك، انقر على، خيار الإصدار التجريبي، ثم الوصول المبكر، ثم تطبيق الآن، وبعد ذلك، قم بإدخال، التفاصيل المطلوبة، وسيتم إرسالها إلى الشركة، وفي حالة، تم قبول طلبك، ستتلقى إشعارا، لتقوم بتنزيل التحديث، وتجربتها قبل، وصول الإصدار المستقر، وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون، على علم بأن، هذا التحديث، مثل أي، تحديث تجريبي، وقد يحتوي على، أخطاء قد تعيق تجربتك، لأنه ليس مستقرا، مثل الإصدارات النهائية، لذلك من الأفضل، تجنبها على، جهازك الرئيسي.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحديث Android 12، مع Realme UI 3.0، سيكون أول، تحديث رئيسي، يحصل عليه الهاتف، بعدما وصل في، شهر مارس، من عام 2021، مع نظام Android 11، وواجهة مستخدم، Realme UI 2.0، وبمعالج ثماني النواة، من فئة، Mediatek Helio G70، المبني على تقنية، 12 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G52 2EEMC2، وذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، أو 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 6000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي.تحديث Realme UI 3.0 التجريبي يصل للهاتف Realme C25والهاتف Realme UI 3.0، وصل كذلك مع، شاشة IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبجودة HD+، وبثقب بشكل النوتش، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، وصل مع، 3 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.