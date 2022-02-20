أسعار الذهب اليوم الأحد 20-2-2022 فى مصر

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر أمس السبت في خطوة غير عادية لكونها تتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وذلك بفعل الأخبار المتصاعدة عن استعدادات الحرب.



وترتفع أسعار الذهب عالميًا اليوم Gold بشكل غير مسبوق إلى أعلي من أعلي مستوي منذ 8 شهور بسبب أخبار الهجوم المتوقع لروسيا على أوكرانيا.



أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إنّ روسيا تعتزم شنّ هجوم كامل على أوكرانيا.

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وقالت وكالة رويترز للأنباء إن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا نحو ألفي انتهاكًا لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا أمس السبت.واتهم دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الإنفصالية أوكرانيا أنها تتجه للحرب، ولا يستبعد طلب مساعدة روسيا.وأثرت أخبار الحرب على أسواق الذهب ليرتفع سعر الذهب العالمي بشكل كبير.أسعار الذهب فى مصر اليوموعبر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار، وهي أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا عن قلقهم بسبب تفاقم التوتر الأمني في أوكرانيا، مؤكدين على استعداد دولهم للحوار مع موسكو.واعتبر وزراء خارجية مجموعة السبع الكبار أن التعزيز غير المبرر للقوات العسكرية الروسية غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ويمثل تحديًا للأمن والنظام العالميين.ورغم عطلة البورصات العالمية اليوم أيضًا إلا أن أسعار الذهب في مصر يتوقع أن ترتفع أو تنخفض حسب أخبار الحرب الوشيكة.وتعتبر طبول الحرب هي الحدث الأعلي المؤثر على أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال شهر فبراير 2022.ويتوقع أن ترتفع أسعار الذهب Gold Prices في مصر مساء اليوم قبل بدء عمل البورصات العالمية إذا استمر التصعيد في شرق أوكرانيا أو اندلعت الحرب بالفعل.وتستعرض المصري اليوم الآن أسعار الذهب اليوم الأحد، والمتوقع أن يتغير في أي لحظة بسبب أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24بلغ سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 اليوم الأحد 950 جنيهًا.أخبار سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصروصل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 831 جنيهًا.سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 18سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد 712 جنيهًا.أسعار الذهب عالميًاوصلت أسعار الذهب عالميًا في ختام يوم الجمعة قبل بدء العطلة الأسبوعية إلى مستوي 1900 دولار للتعاملات الآجلة، واقترتب من هذا الرقم للتعاملات المباشرة.سجلت أسعار الذهب للتعاملات الآجلة في ختام تعاملات الجمعة 1900.80 دولار.وسجلت أسعار الذهب للتعاملات الفورية المباشرة في ختام تعاملات الجمعة 1898.42 دولار.