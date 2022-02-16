تراجع الأسعار مرهون بتطبيق «نافذة» وخفض زمن الإفراج «الغرف التجارية» توضح

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أكد أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية، أن جهود وزارة المالية فيما يخص النافذة الواحدة، تساهم فى سرعة إجراءات العمل الجمركى وتخفيض مدة زمن الإفراج عن السلع، ما يترتب عليه تخفيض الأسعار، بما يعزز منظومة الجمارك المصرية عالميًا لجعلها فى مراكز متقدمة فى التجارة عبر الحدود.



وبحسب عبد الواحد، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، سيتم استكمال المنظومة خلال شهرى مارس ويونيو 2022، لتصبح مصر منطقة عبور وليست منطقة تخزين، مما يساعد المستثمرين على التعامل مع مصر لسهولة العمل الجمركى داخلها.



وسجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى، تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50? بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، حيث حققت منصة نافذة وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.

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وأكد أحمد محمد زكى، عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين، رئيس لجنة الشؤون الإفريقيه بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن النافذة الواحدة خطوة جيدة تدعم المصدرين والتجار، حيث تؤدى لسهولة التعامل بين القطاع والشركات المنظمة حسابيًا والشركات الكبيرة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمحال التجارية ستواجه صعوبة فى التعامل لعدم توافر الإمكانيات الممكنة لها، للتسجيل فى البوابة الإلكترونيه نتيجة أن معظم التجار ما زالوا يعملون بالنظام اليدوى القديم.وناشد زكى، وزير المالية، ضرورة أن يتم تطبيق المنظومة على الشركات الصغيرة لسهولة التعامل وضمها للمنظومة الجديدة، مؤكدا أن المنظومة تعمل على تيسير الخدمات للمصدرين بسهولة كبيرة من خلال الفحص الشامل للمصدرين مع كل فاتورة، مما يعمل على ضبط الضرائب دون اللجوء لمأمورى الضرائب.وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من المنظومة هم المصدرون، خاصة أن التكلفة كبيرة على المستوردين، كما أن المصدرين يتم تسجيل فواتيرهم إلكترونيًا دون دفع أى رسوم والعكس على المستوردين، حيث إن العرقلة الوحيدة هى على المستوردين والمصدرين لأن التأثير على الاستيراد يؤثر على التصدير.من جانبه، قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحوار المجتمعى الذى أجرته وزارة المالية مع مجتمع الأعمال ركز على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة فيما يتعلق بمشاكل المستوردين والصناع والمصدرين، والتحول من الاستيراد للتصنيع، وتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص.وطالب بشاى بضرورة دعم الحكومة للمستوردين الراغبين فى التحول للتصنيع، وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم، وتوفير الأراضى والدعم من البنوك المصرية، وكذلك الاهتمام بعقد ورش ودوارات تدريبية لتعليم المستوردين كيفية التصنيع، وتوفير حماية وضمانات لهم.وأعدت وزارة التجارة والصناعة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتى أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات.