تعرف على أبرز المساحات والأسعار في أبراج العلمين



أبراج العلمين أبراج العلمين

أسعار الشقق في أبراج العلمين || تشتمل مدينة العلمين الجديدة على العديد من المشاريع الهامة مثل مشروع نورث إيدج العلمين الجديدة أو أبراج العلمين.



بانر هيرمس داخل الأخبار

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وهو مشروع سكنية طورته شركة سيتي إيدج للتطور، كما أنه يمتد على مساحة 5 أبراج سكنية، كل منها يتكون من 40 طابقًا.

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بانر نيسانوفي هذا التقرير، يستعرض موقع “يلا بيزنس” أبرز المعلومات عن مشروع أبراج العلمين وكذلك أسعار الشقق هناك.أسعار الشقق في أبراج العلمينتتكون أبراج العلمين من 5 أبراج بها 40 طابقًا وتحتوي 230 وحدة سكنية، كما يبعد عن القاهرة بمسافة 261 كم وعن الاسكندرية 107 كم.وتتراوح أسعاره ما بين 5 مليون و361 ألف جنيه تقريبًا إلى 11 مليون و58 ألف جنيه تقريبًا.كما تتراوح المساحات بين 90 متر مربع إلى 115 متر مربع.حيث تبلغ أسعار الشقة 90 متر ما بين 5 مليون و600 ألف جنيه إلى 5 مليون و900 ألف جنيه.كما تبدأ أسعار الشقة 115 متر من 5 مليون و361 ألف جنيه تقريبًا وحتى 7 مليون و887 ألف جنيه.كما تتراوح أسعار الشقة 182 متر من 9 مليون و619 ألف جنيه تقريبًا وحتى 11 مليون و58 ألف جنيه.مميزات أبراج العلمينيحتوي هذا الكمبوند على المتاحف ودار الأوبرا ومكتبة العلمين والمدارس الحكومية والدولية الجامعات الدولية والوطنيةبالإضافة إلى ذلك يضم مشروع ابراج نورث ايدج مجموعة واسعة من الشقق السكنية يتراوح عدد الغرف بها من 1-3 غرف بمساحة 90-172 متر مربع .فضلًا عن ذلك فهو يحظى بمناظر خلابة لمياه البحر الفيروزية، أو البحيرات.وتطرح أبراج نورث إيدج شققاً وشاليهات بعدد غرف يتراوح ما بين غرفة واحدة و4 غرف، تتمتع كلها بتصميمات معاصرة وأنيقة.كما تتمتع أبراج نورث إيدج بخدمات ممتازة، كجمنازيوم بمستوى عالمي، وحمامات سباحة إنفينيتي، ومسار للركض، ومنطقة للأطفال، ومحلات سوبرماركت، ومرافق ترفيهية، ومنطقة عالمية للتسوق.سعر الشقة في العاصمة الإداريةويبلغ سعر متر الشقة في العاصمة الإدارية الجديدة 12.050 جنيه تقريبًا، فيما يبلغ سعر متر الفلة 21.200 جنيه تقريبًا.كما ذكرنا فإن هناك العديد من المشارع السكنية هناك، مثل مشروع ميدتاون سكاي والذي يقام على مساحة 10.000 ألف للمتر، ويقع في منطقة R7.حيث يصل سعر الشقة فيه بمساحة 90 متر بـ 990 ألف جنيه، والشقة مساحة 140 متر بسعر مليون و490 ألف جنيه.بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشروع ذا سيتي والمقام على مساحة 10.000 ألف للمتر، ويقع في منطقة R7.حيث تبدأ الأسعار فيه من مليون و560 ألف جنيه لشقة 120 متر + 40 متر حديقة، أما الشقة مساحة 150 متر + 90-متر حديقة فسعرها 2 مليون و190 ألف جنيه.فضلًا عن ذلك يوجد أيضًا مشروع جولدن يارد وهو بالقرب من الحي الدبلوماسي والكنيسة الكاتدرائية والنهر الأخضر وفندق الماسة وحي المال والاعمال.فيما تبدأ الشقة فيه بسعر مليون و29 ألف جنيه لمساحة 95 متر، والحد الأقصى للشقة فيه هو 2 مليون و12 ألف جنيه لمساحة 180 متر.علاوة على ذلك يوجد مشروع جرين أفنيو، حيث تبدأ المساحات من 95 متر بسعر مليون و29 ألف جنيه، ثم 120 متر بسعر مليون و260 ألف جنيه، ثم 175 متر بسعر مليون و870 ألف جنيه، و250 متر بسعر 2 مليون و450 ألف جنيه، وكذلك 305 متر بسعر 2 مليون و550 ألف جنيه.